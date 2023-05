'मैं जांच और नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं, लेकिन...',पहलवानों की महापंचायत पर बोले बृज भूषण सिंह

नई दिल्ली. पहलवानों के धरने के बीच यौन शोषण के आरोपों में घिरे WFI के अध्यक्ष सांसद बृज भूषण शरण सिंह ने कहा है कि वह जांच और नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार हैं. उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी भी कमेटी भी सवाल नहीं उठाए हैं, जबकि प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के बयान लगातार बदलते जा रहे हैं. उन्हें न्यायालय और दिल्ली पुलिस की जांच पर भरोसा है.

न्यायापालिका उनके लिए जो भी व्यवस्था सुनिश्चित करेगी, उसका सम्मान करेंगे. वह हर फैसले के लिए तैयार हैं. नई संसद भवन के सामने पहलवानों के समर्थन में महापंचायत की खबरों पर बृज भूषण ने कहा कि आप सब से आग्रह है आप उनसे संबंध न रखें, कोई बात नहीं लेकिन जो देश के लिए गर्व का क्षण है उसमें व्यवधान मत पैदा करें.

#WATCH | I am ready for investigation & narco test. I did not question any committee. Their (wrestlers) statements are constantly changing. I have faith in the investigation of the court and the Delhi Police…I will respect whatever decision the judiciary gives for me. I am… pic.twitter.com/fTCqcNJhTi

— ANI (@ANI) May 27, 2023