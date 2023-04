'तब शादी में बुलाते...तारीफ करते...आशीर्वाद लेते थे', पहलवानों के आरोपों पर WFI चीफ बृजभूषण ने दिया जवाब

नई दिल्ली. भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों और दर्ज की गई एफआईआर पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मैं निर्दोष हूं और जांच का सामना करने के लिए तैयार हूं. मैं जांच एजेंसी को सहयोग करने के लिए तैयार हूं. मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करता हूं.

वहीं इस्तीफे की मांग पर सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि इस्तीफा देना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन मैं अपराधी नहीं हूं. अगर मैं इस्तीफा देता हूं तो इसका मतलब होगा कि मैंने उनके (पहलवानों) आरोपों को स्वीकार कर लिया है. मेरा कार्यकाल लगभग समाप्त हो गया है. सरकार ने 3 सदस्यीय समिति बनाई है और चुनाव 45 दिनों में होंगे और चुनाव के बाद मेरा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा.

