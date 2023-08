नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को विश्वास जताया कि वह अगले साल लाल किले की प्राचीर से एक बार फिर राष्ट्र को संबोधित करेंगे और जनता से किए गए वादों की प्रगति उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे. लाल किले की प्राचीर से 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ‘अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी सफलता और गौरवगान… पूरे आत्मविश्वास के साथ आपके सामने पेश करूंगा.’ इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगले साल प्रधानमंत्री मोदी लाल किले पर नहीं, बल्कि अपने घर पर झंडा फहराएंगे.

हालांकि, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस की तरफ से पहले किए गए उन दावों को याद किया, जैसा कि खड़गे ने आज कहा था. उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘कांग्रेस ने 2014 से पहले भी यही कहा था, लेकिन हम पूर्ण बहुमत के साथ (सत्ता में) आए. उन्होंने 2019 से पहले भी यही कहा था, लेकिन पीएम मोदी फिर से पूर्ण बहुमत के साथ आए. कांग्रेस जो कहती है उसके आधार पर पीएम मोदी को वोट नहीं मिलते.’

#WATCH | Union Minister Anurag Thakur says, “Congress had the same before 2014 too but we came (to power) with absolute majority. They said the same before 2019, but PM Modi came back with a full majority again…Those who are called ‘raakshas’ by Congress, the public of this… https://t.co/LUtb1HOPHn pic.twitter.com/0y7GkNwZLF

— ANI (@ANI) August 15, 2023