पायलटों के बैग में आखिर क्या होता है, यहां है जवाब, देखें Air India का VIDEO

Air India Latest Video: फ्रीक्वेंट उड़ान भरने वाले यात्री (Frequent Fliers) अक्सर ये देखते होंगे की लगभग सभी हवाई जहाजों के पायलट एक जैसे बैग लेकर चलते हैं. लेकिन इन बैग्स में आखिर क्या होता है? जानने की इच्छा सबको होती है. हाल में एयर इंडिया ने सोशल मीडिया साइट X (पूर्व ट्विटर) पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें सीनियर कमांडर एनी दिव्या ने अपना बैग खोलकर दिखाया है.

एयर इंडिया द्वारा शेयर किए गए वीडियो में एनी दिव्या को अपने पायलट बैग में सामान रखते हुए दिखाया गया है. सबसे पहले पासपोर्ट, एक टॉर्च सभी आधिकारिक कागजात और नेविगेशन चार्ट के साथ-साथ एक आईपैड को पैक किया गया. अंत में, पायलट अपने रैंप जैकेट और चश्मे की अतिरिक्त जोड़ी डालते हुए, बैग के जिप को बंद करती हैं.

Curious about what’s inside a Pilot’s bag? Our Senior Commander Anny Divya takes us through her flight bag and all the interesting items inside it.#AIPilotDiaries #AirIndiaPilots #NonStopExperiences #NonStopFlights pic.twitter.com/l0LD4WMoQB

— Air India (@airindia) August 9, 2023