अब ‘एलन मस्क का ट्विटर’ किस ओर जाएगा? जवाब उनके ही ट्वीट्स में छिपा है

नई दिल्ली. लोकप्रिय माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर (Twitter) अब दुनिया के बड़े कारोबारी और टेस्ला के मालिक एलन मस्क (Elon Musk) की हो चुकी है. उन्होंने ट्विटर को हासिल करने के बाद भरोसा दिया कि यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पहले की तरह काम करता रहेगा. बल्कि अब उनके नेतृत्त्व में स्वतंत्र अभिव्यक्ति (Free Speech) का बेहतर और प्रभावशाली मंच बनेगा. उनके इस तरह के आश्वासन के बाद से यह सवाल भी सामने आया कि आखिर उनका संकेत किस तरफ है? वे ट्विटर को किस रूप में आगे ले जाना (Twitters Next Possible Course) चाहते हैं? सोशल मीडिया पर नजदीकी निगाह रखने वाले विशेषज्ञ इन सवालों के जवाब एलन मस्क (Elon Musk) के पुराने ट्वीट्स के जरिए तलाशने की कोशिश करते हैं. उनसे एक अनुमान तो लग ही जाता है.

जैनिफर ग्रिजेल न्यूयॉर्क की साइराक्यूज यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर और सोशल मीडिया की अध्येता भी हैं. उन्होंने हाल ही में अपने विद्यार्थियों को एलन मस्क के पुराने ट्वीट्स के अध्ययन का काम सौंपा था. इससे जो नतीजे निकले, उनके बारे में वे बताती हैं, ‘उनके पुराने ट्वीट्स उनकी छवि एक विद्रोही नेता (Rebel Leader) के रूप बनाते हैं. ऐसा जो, इस छवि को बनाए रखने के लिए चौराहे पर उतरकर भी संघर्ष कर सकता है. लेकिन ये एक भ्रांति है, जिसका उन्होंने खुद निर्माण किया है.’ सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैर स्कारलेट भी कुछ इसी तरह की बात करती हैं.

स्कारलेट के मुताबिक, ‘मेरे हिसाब से एलन मस्क का ट्विटर अभिव्यक्ति की आजादी का झंडा बुलंद करने वाला मंच नहीं बनने जा रहा है. बल्कि सच ये है कि अब इसमें अभिव्यक्ति की आजादी को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाने वाला है. जैसा कि मस्क खुद पहले करते रहे हैं.’ गौरतलब है कि स्कारलेट ने कुछ साल पहले ट्विटर पर मस्क की इस बात के लिए आलोचना की थी कि उन्होंने थाईलैंड के गोताखोरों का मजाक बनाया. वहां एक गुफा में फंसे बच्चों को निकालने में जुटे इन गोताखोरों के खिलाफ मस्क ने आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए थे.

स्कारलेट द्वारा आलोचना के बाद मस्क ने तीखे अंदाज में उन्हें जवाब दिया था. हालांकि बाद में उन्होंने ट्वीट हटा दिया लेकिन उनके समर्थक स्कारलेट के पीछे पड़ गए. उन्हें प्रताड़ित किया. इससे मजबूरन उन्हें अपना ट्विटर अकाउंट बंद करना पड़ा. गौरतलब है कि मस्क 2009 में ट्विटर पर आए थे. इस प्लेटफॉर्म पर 8.5 करोड़ से ज्यादा लोग उनसे जुड़े हुए हैं. उन्होंने इसी सोमवार, 25 अप्रैल को 44 अरब डॉलर (करीब 33.71 खरब रुपए) में ट्विटर को खरीदा है.

कभी किसी की हिटलर से तुलना तो कभी स्तनों का मजाक एलन मस्क के बारे में कहा जाता है कि वे अनजाने में कुछ नहीं करते. सब सोच-समझकर करते हैं. उन्हें उसके परिणाम-दुष्परिणाम सबका अंदाजा होता है. अपनी इसी नीति के तहत वे खुद के ट्विटर अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं. इस पर कारोबार से जुड़ी घोषणाएं करते हैं. अपने विभिन्न उत्पादों, योजनाओं आदि को बढ़ावा देते हैं. चर्चा में बने रहने के लिए कारोबार, तकनीक तथा अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोगों का जब-तब मजाक भी उड़ाते रहते हैं. उन पर टीका, टिप्पणी करते हैं. जैसे, उन्होंने एक बार महिलाओं के स्तनों का मजाक उड़ाते हुए चुटकुले पोस्ट किए थे. इसी तरह, कनाडा के प्रधानमंत्री की जर्मन तानाशाह हिटलर से तुलना भी कर चुके हैं.

