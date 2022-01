अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में मिलाने पर दो खेमों में बंटे पूर्व सैनिक, जानें किसने क्या कहा

नई दिल्ली. पूर्व सैनिकों ने नई दिल्ली में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति (Amar Jawan Jyoti) का राष्ट्रीय समर स्मारक (National War Memorial) पर जल रही लौ के साथ विलय किए जाने के केंद्र के निर्णय पर शुक्रवार को मिली-जुली प्रतिक्रिया व्यक्ति की. एकीकृत रक्षा स्टाफ के पूर्व प्रमुख और लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सतीश दुआ ने केंद्र के निर्णय पर संतोष व्यक्त किया.

दुआ ने कहा, ”राष्ट्रीय समर स्मारक के डिजाइन चयन और निर्माण में भूमिका निभाने वाले व्यक्ति के रूप में मेरा विचार है कि इंडिया गेट प्रथम विश्व युद्ध के शहीद नायकों का स्मारक है.” उन्होंने कहा कि अमर जवान ज्योति को 1972 में स्थापित किया गया था क्योंकि हमारे पास कोई और स्मारक नहीं था.

‘राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का एक राष्ट्रीय पहचान है’

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय समर स्मारक देश की आजादी के बाद युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देता है और सभी श्रद्धांजलि समारोहों को पहले ही नए स्मारक में स्थानांतरित किया जा चुका है. दुआ ने कहा, “अमर जवान ज्योति का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के साथ विलय करना सही निर्णय है. कोई विवाद नहीं होना चाहिए. राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का एक राष्ट्रीय पहचान है.”

