क्या है डेलमीक्रॉन? ओमिक्रॉन के खतरे के बीच विशेषज्ञ क्यों कर रहे इस पर चर्चा, जानें पूरी बात

नई दिल्ली: कोविड का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन (Covid New Variant Omicron) इन दिनों दुनिया के कई देशों में अपना कहर बरपा रहा है. ओमिक्रॉन की वजह से कोविड मामलों में बड़ी उछाल आई है. ओमिक्रॉन के साथ-साथ डेल्टा (Covid-19 Delta Variant) का भी अभी भी खतरा बना हुआ है. कोविड के नए वेरिएंट को सामने आए एक महीने से ज्यााद का समय बीत गया लेकिन अभी भी इस वायरस को लेकर बहुत कुछ साफ नहीं है. विशेषज्ञ इसकी गंभीरता और प्रकृति को जानने की कोशिश में लगे हुए हैं कि अब एक नए शब्द डेलमीक्रॉन (Delmicron) की चर्चा भी होने लगी है. पिछले कुछ दिनों में डेलमीक्रॉन को लेकर बहुत सी बाते सामने आई हैं. आखिर क्या है ये डेलमाइक्रोन.

कोविड-19 को लेकर विशेषज्ञ पहले ही यह कह चुके हैं कि डेल्टा या फिर ओमिक्रॉन इसके आखिरी वेरिएंट नहीं है. भविष्य में कोविड के कई सारे वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं. इस बीच तेजी से डेलमीक्रॉन की बातचीत हो रही है. विशेषज्ञ इसे डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन वेरिएंट के संयोजन (Combination of The Delta and Omicron Variants ) के रूप के तौर पर परिभाषित करते हैं.

क्या DELMICRON एक नया संस्करण है?

फिलहाल अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि डेलमीक्रॉन (Delmicron Variant) कोविड का नया वेरिएंट है या नहीं. दक्षिण अफ्रीका से सामने आया ओमिक्रॉन के बाद अभी तक SARS-CoV-2 किसी और एक वेरिएंट की जानकारी नहीं मिली है. बता दें कि नवंबर महीने में विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दिया गया था. कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये जरूर नया वेरिएंट नहीं है लेकिन इसमें इन दोनों से ज्यादा संचरित करने की क्षमता है क्योंकि यह डेल्टा और ओमिक्रॉन का संयोजन है.

क्या किसी स्वास्थ्य एजेंसी ने DELMICRON पर कुछ कहा है?

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अलावा, अमेरिका स्थित सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने भी एक नए संस्करण के उत्पर्वित होने को लेकर कुछ भी नहीं कहा है. भारत में कोविड -19 के साथ-साथ भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के लिए बनी नेशनल टॉस्क फोर्स ने Delmicron शब्द का भी किसी तरह से प्रयोग नहीं किया है.

कोविद -19 पर महाराष्ट्र के टास्क फोर्स के सदस्य डॉ शशांक जोशी के अनुसार, डेल्टा और ओमिक्रॉन के जुड़वा संयोजन डेलमीक्रॉन की वजह से यूरोप और अमेरिका में कोविड मामलों में तेजी आई है. उन्होंने कहा भारत में डेल्टा ने भारी तबाही मचाई थी अब यह देखना होगा कि ओमिक्रॉन किस तरह से प्रतिक्रिया करता है.

Omicron SARS-CoV-2 का अत्यधिक उत्परिवर्तित B.1.1.1.529 रूप है, जिसे पहली बार दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया था. यह प्रकार तेजी से फैलता है और वर्तमान में डेल्टा की तुलना में हल्के लक्षण दिखा रहा है. मृत्यु दर डेल्टा संस्करण से भी कम है, जबकि डेलमीक्रॉन डेल्टा और ओमाइक्रोन के संयोजन का परिणाम है जो मूल रूप से वेरिएंट की जुड़वां स्पाइक है.

वेरिएंट के नाम कैसे रखे जाते हैं?

संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक स्वास्थ्य निकाय द्वारा कोरोना वायरस वेरिएंट की पहचान की जाती है जो इसे लेबल या नाम प्रदान करता है. नामों को व्यापक परामर्श और कई संभावित नामकरण प्रणालियों की समीक्षा के बाद चुना जाता है. WHO वायरस के उन वेरिएंट्स के लिए लेबल असाइन करता है जिन्हें विश्व स्वास्थ्य संघटन की तरफ से जिसे वेरिएंट ऑफ इनट्रेस्ट या फिर वेरिएंट ऑफ कंसर्न की लिस्ट में शामिल किया जाता है. इसके बाद नए वेरिएंट के नाम को डब्ल्यूएचओ अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर देता है.

