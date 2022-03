Exit Poll Result 2022: क्या होता है एग्जिट पोल? कैसे लगाया जाता है रिजल्ट का पूर्वानुमान! क्या है नियम; जानिए सबकुछ

UP Election 2022: सीएम बघेल का दावा, चौंकाने वाले होंगे नतीजे, त्रिशंकु विधानसभा में कांग्रेस बनेगी किंगमेकर

नई दिल्ली. देश में पांच राज्यों में चुनाव (Five states assembly election) आज संपन्न हो जाएगा. उत्तर प्रदेश (UP) में आज अंतिम दौर का मतदान हो रहा है. इस बीच मतदान खत्म होते ही एग्जिट पोल (Assembly Election exit poll result 2022) आना शुरू हो जाएगा. पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी रहती है. एग्जिट पोल चुनाव कंपनियों निजी तौर पर करती है. इसे उसी दिन टेलीविजन पर दिखाया जाता है. मोटे तौर पर जब चुनाव में मतदान देकर मतदाता बाहर निकलते हैं, तब कंपनियों के एजेंट उनसे सवाल पूछते हैं कि आपने किसे वोट दिया है? इस आधार पर पूरे विधानसभा क्षेत्र के सैंपल में से जिस उम्मीदवार को ज्यादा लोग समर्थन देते हैं, उसे उस सीट पर जीते हुए उम्मीदवार के रूप में दिखाया जाता है.

इसी तरह राज्य के पूरे विधानसभा का आंकड़ा निकाला जाता है और बताया जाता है कि राज्य में इस पार्टी की इतनी सीटें मिलने का अनुमान है. एग्जिट पोल सही भी हो सकता है और गलत भी. इसलिए लोगों को यह जानना जरूरी है कि एक्जिट पोल के क्या नियम हैं और इसे कैसे कंपनियां करती है.

वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर होता एग्जिट पोल

हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि एग्जिट पोल के लिए बहुत कम सैंपल लिए जाते हैं. इससे चुनाव में कैंडिडेट के जीत का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है. हालांकि इसे बहुत वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किया जाता है. सभी विधानसभा सीटों पर तय सैंपल लिए जाते हैं. यानी यह पहले से तय होता है कि एक विधानसभा सीट से कितने सैंपल लेने हैं या कितने लोगों से पूछना है कि आपने किसे वोट किया है. एक विधानसभा क्षेत्र से 200 से 300 सैंपल को बढ़िया एग्जिट पोल माना जाता है. एग्जिट पोल के अंतिम निर्णय पर पहुंचने के लिए एजेंसी के विश्लेषक बारीक अंतर्वस्तुओं पर ध्यान देते हैं. कई कारकों से यह तय होता है कि किसी सीट से कौन उम्मीदवार के जीतने का चांस है. हालांकि इसमें मार्जिन की गुंजाइंश हमेशा बनी रहती है. भारत में चुनाव के दौरान एक्जिट पोल पर रोक है, इसलिए चुनाव के अंतिम दिन एक्जिट पोल का प्रसारण किया जाता है.

क्या एग्जिट पोल ओपिनियन पोल से अलग है

जी हैं, एग्जिट पोल ओपिनियन पोल से अलग है. ओपिनियन पोल चुनाव होने से पहले किया जाता है. इसमें लोगों की राय ली जाती है कि किसकी हवा चल रही है. राय बताने वाले वोट दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं. इसलिए मतदान केंद्र तक जाते जाते उसका मन बदल भी सकता है. दूसरी ओर हो सकता है कि जिस तरफ उनकी राय है, वह वास्तव में सही न हो. दूसरी ओर एग्जिट पोल में मतदान देकर जो मतदाता बाहर निकलते हैं, उन्हें सिर्फ अपनी राय बताने के लिए पूछा जाता है कि आपने किसे वोट दिया. इसमें गलती की संभावना बहुत कम होती है.

एग्जिट पोल की शुरुआत कब हुई थी

भारत मे सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी यानी सीएसडीएस (Centre for the Study of Developing Societies -CSDS) ने 1960 के दशक से ही एग्जिट पोल की शुरुआत कर दी थी. रजनी कोठारी को देश का पहला सैफोलॉजिस्ट माना जाता है. हालांकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 1940 में ही अमेरिका के डेनवर में एग्जिट पोल की शुरुआत हो गई थी.

