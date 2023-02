क्या है IPC सेक्शन 153A? जिसके तहत हुई पवन खेड़ा की गिरफ्तारी, क्या कहता है कानून, विस्तार से समझें

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दे दी, जिन्हें एक दिन पहले असम पुलिस द्वारा कथित अभद्र भाषा के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. विभिन्न राज्यों में खेड़ा के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर में आपराधिक साजिश, अभियोग, राष्ट्रीय-एकीकरण के लिए हानिकारक दावों से लेकर धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने तक के अपराधों का उल्लेख किया गया है. अभिव्यक्ति की आजादी को प्रतिबंधित करने और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग करने के लिए इन कानूनों की अक्सर आलोचना की जाती है. द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट में IPC की धारा 153A को कुछ इस तरह परिभाषित किया गया है…

धारा 153ए क्या कहता है: भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153A ‘धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा, आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और सद्भाव बिगाड़ने’ के मामले में लगाई जाती है. इसमें 3 साल तक के कारावास, या जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है. इसे 1898 में अधिनियमित किया गया था और मूल दंड संहिता का हिस्सा नहीं था. संशोधन के समय, वर्ग द्वेष को बढ़ावा देना राजद्रोह के अंग्रेजी कानून का एक हिस्सा था, लेकिन भारतीय कानून में शामिल नहीं था.

धारा 153ए: कानून क्या कहता है?

IE की रिपोर्ट के मुताबिक स्वतंत्रता-पूर्व रंगीला रसूल मामले में, पंजाब उच्च न्यायालय ने एक हिंदू प्रकाशक को एक ट्रैक्ट से बरी कर दिया था, जिसने पैगंबर के निजी जीवन के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी, और उसे धारा 153ए के तहत आरोपित किया गया था. अपनी पुस्तक ‘ऑफेंड, शॉक ऑर डिस्टर्ब: फ्री स्पीच अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन’ (Offend, Shock or Disturb: Free Speech Under the Indian Constitution) में, वकील गौतम भाटिया ने लिखा है कि उच्च न्यायालय ने ‘एक समुदाय विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी और उस समुदाय के दिवंगत नेता पर टिप्पणी’ के बीच अंतर किया.

जब इसी तरह का एक और लेख फिर से प्रकाशित हुआ था, तो हाईकोर्ट ने कहा था कि ‘एक धार्मिक नेता पर अपमानजनक और गलत टिप्पणी प्रथम दृष्टया धारा 153ए के तहत आएगा- हालांकि हर आलोचना नहीं’. पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज एफआईआर में उन पर आईपीसी की 153बी(1) (राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल दावे करना); 295A (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है); 500 (मानहानि); और 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) धाराएं लगाई गईं.

विभिन्न मौकों पर इन कानूनों का उपयोग

संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति या नेता की आलोचना पर नकेल कसने और व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए सभी दलों के शासन के दौरान हेट स्पीच से जुड़े कानूनों को लागू किया गया है. पिछले साल मई में, मराठी अभिनेत्री केतकी चितले को एनसीपी नेता शरद पवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी वाली एक फेसबुक पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया गया था. उनके खिलाफ दर्ज 22 प्राथमिकियों में समान धाराएं लगाई गई थीं. इसी तरह मार्च 2022 में, भाजपा के युवा नेता अरुल प्रसाद को तमिलनाडु पुलिस ने उन्हीं प्रावधानों के तहत मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बारे में ‘अपमानजनक जानकारी’ फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़े बताते हैं कि धारा 153ए के मामलों में सजा की दर बहुत कम है.

इन कानूनों के दुरूपयोग से बचाव के उपाय

यह देखते हुए कि प्रावधानों को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, इसके दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपाय हैं. उदाहरण के लिए, धारा 153ए और 153बी में अभियोजन शुरू करने के लिए सरकार से पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है. लेकिन ट्रायल शुरू होने से पहले इसकी आवश्यकता होती है, न कि प्रारंभिक जांच के चरण में. अंधाधुंध गिरफ्तारी पर अंकुश लगाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में 2014 के अपने फैसले में कुछ दिशानिर्देशों दिए.

दिशानिर्देशों के अनुसार, सात साल से कम की सजा वाले अपराधों के लिए, पुलिस किसी आरोपी को जांच से पहले गिरफ्तार नहीं कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के अपने एक फैसले में कहा कि धारा 153A के तहत किसी आरोपी को सजा दिलाने के लिए राज्य को मंशा साबित करनी होगी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने द शिलॉन्ग टाइम्स की संपादक पेट्रीसिया मुखिम के खिलाफ कथित रूप से एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने के लिए दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया था.

शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा था, ‘अराजकता पैदा करने या लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का इरादा IPC की धारा 153A के तहत अपराध का अहम हिस्सा है और अभियोजन पक्ष को इसके अंतर्गत आरोपी को सजा दिलाने के लिए यह साबित करना होगा कि उसकी मंशा अराजकता पैदा करने या लोगों को हिंसा के लिए उकसाना था.’ अदालत ने आगे कहा था, ‘कथित आपराधिक भाषण में प्रयुक्त शब्दों को तर्कशील और मजबूत दिमाग, दृढ़ और साहसी व्यक्ति के नजरिए से आंका जाना चाहिए, न कि कमजोर और अस्थिर दिमाग वाले किसी व्यक्ति के नजरिए से, जो अपनी हर आलोचना में खतरे को भांपते हैं.’

अंतरिम जमानत पर अपनी रिहाई के बाद, पवन खेड़ा ने कहा कि वह उनकी स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के ‘आभारी’ हैं. असम पुलिस पर ‘बिना किसी नोटिस के अवैध रूप से’ गिरफ्तार करने का आरोप लगाते हुए, खेड़ा ने कहा, ‘कानून मेरे बचाव में आया…क्या मैं एक आतंकवादी हूं? उन्होंने मुझे प्लेन से क्यों उतारा? मैं अपने देश के एक नागरिक के रूप में अपने अधिकारों, अपने संविधान के लिए लड़ रहा हूं…’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के लिए इस्तेमाल शब्दों को लेकर पवन खेड़ा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से अदालत ने कहा, ‘हम आपकी रक्षा करेंगे. लेकिन बातचीत और बयानबाजी का एक स्तर होना चाहिए…’

