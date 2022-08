ध्वजारोहण और झंडा फहराने में क्या है अंतर? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के झंडा फहराने को क्या कहा जाता है?

नई दिल्ली. इस साल देश की आजादी को 75 वर्ष पूरा होने जा रहे हैं. इस महत्वपूर्ण अवसर पर पूरे हिंदुस्तान में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है. लोग हर घर तिरंगे का अभियान चला रहे है, धूमधाम से तैयारियां कर रहे हैं.

हर भारतीय को अपने तिरंगे के बारे में जान लेना चाहिए. हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को तिरंगा फहराया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों दिनों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने में क्या अंतर है?

जानिए क्या है अंतर

स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के अवसर पर जब राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं तब उसे ध्वजारोहण (Flag Hoisting) कहते हैं और वहीं जब गणतंत्र दिवस (Republic Day) के दौरान झंडा लहराते है तब केवल फहराना (Flag Unfurling) कहते हैं. इसके साथ-साथ जगह में भी अंतर होता है, बता दें कि स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम लाल किले पर आयोजित किया जाता है और इस दिन प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं. वहीं, गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम राजपथ पर होता है जहां राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं.

