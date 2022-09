उद्धव गुट ने खो दिया शिवसेना का नाम और सिंबल तो क्या होगा प्लान B? टाउन हॉल में आदित्य ठाकरे ने बताया

मुंबई. महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे अपने 40 विधायकों के पाला बदलकर एकनाथ शिंदे के साथ जाने के बाद शिवसेना पर अधिकार और उसके सिंबल के इस्तेमाल के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. ठाकरे और शिंदे गुट के बीच सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है, जिस पर पांच सदस्यीय संविधान पीठ सुनवाई करेगी. ऐसे में सवाल उठता है कि ठाकरे गुट अगर पार्टी का नाम और सिंबल खो देती है तो फिर उनका प्लान बी क्या होगा?

CNN-News18 के टाउन हॉल कार्यक्रम में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे से यही सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ‘जब आपकी पीठ पर 40 जख्म दिए जाए तो फिर किसी दूसरी चीज़ का डर नहीं रह जाता.’

आदित्य ठाकरे ने कहा, ‘आप जब सारी चीज़ें हार जाते हो, जिन लोगों पर आपने भरोसा किया, जिनके लिए सोचा कि वे आपके अपने हैं, जिनके साथ आप आंख बंद करके खड़े रहे, वे अगर आपको धोखा देते हैं तो उससे ज्यादा आप क्या गंवाएंगे.’

एकनाथ शिंदे सरकार को बीएमसी चुनाव जल्द कराने का चैलेंज देते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा, ‘चलिए अब बीएमसी का चुनाव लड़ते हैं, कोई समस्या नहीं है. इस्तीफा देकर चुनाव लड़िये. हम जनादेश का सम्मान करेंगे.’

What is your Plan B in case Shiv Sena loses its name and symbol? “After 40 wounds on your back, there is not much to fear about”: @AUThackeray

Watch #CNNNews18Townhall LIVE now: https://t.co/z13U3QjoD8 | @Zakka_Jacob @vinivdvc #Mumbai #Maharashtra #MaharashtraPolitics pic.twitter.com/DT1taJmj3L

— News18 (@CNNnews18) September 10, 2022