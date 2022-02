WhatsApp लेकर आया अब ग्लोबल ऑडियो प्लेयर, जानें क्या है इसका फायदा

WhatsApp Update New Features: लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वाट्सऐप ने डेस्कटॉप यूजर्स के लिए नया फीचर ग्लोबल ऑडियो प्लेयर जारी कर दिया है. इस फीचर के जरिए यूजर्स ऐप्लिकेशन में कहीं भी वॉयस मैसेज (Voice Message) को सुन सकते हैं, भले ही आप उस वॉयस नोट से अलग कुछ और चला रहे हैं. या आपने दूसरी चैट विंडो खोली हुई है.

नया रोल आउट अपडेट डेस्कटॉप यूजर्स (desktop users) को वॉयस मैसेज सुनते समय चैट के बीच फेरबदल करने की अनुमति देता है. वे अब चैट के बीच स्विच कर सकते हैं और ऑडियो नोट्स को एकसाथ सुन सकते हैं.

वाट्सऐप ट्रैकर WABetaInfo ने कहा, “जब हम वॉयस नोट चलाते हैं और हम दूसरी बातचीत पर स्विच करते हैं, तो वाट्सऐप वॉयस नोट बजाना बंद नहीं करता है और एक नया ऑडियो प्लेयर बार (bar) आपकी चैट लिस्ट में सबसे नीचे दिखाई देता है.”

WABetaInfo लिखते हैं, नए बार के लिए शुक्रिया, प्लेबैक बटन का उपयोग करके हमारे पास वॉयस नोट का कंट्रोल आ गया है. यह बार हमें यह समझने में मदद करता है कि वॉयस नोट कब समाप्त होता है.

यह सुविधा बीटा में शुरू की जा रही है और जल्द ही आपके डेस्कटॉप एप्लिकेशन में दिखाई देगी. वाट्सऐप का यह अपडेट यूजर्स को चैट और वॉयस प्लेयर को आसानी से कंट्रोल करने की अनुमति देता है.

ग्रुप एडमिन कर सकेंगे मेंबर के मैसेज डिलीट

नए फीचर में एक मैसेज के डिलीट किए जाने के बाद “This was deleted by an admin, WABetaInfo” लिखा हुआ है. यह फीचर टेलीग्राम में भी है लेकिन मैसेज डिलीट किए जाने पर इस तरह का मैसेज नहीं मिलता. इससे फायदा यह होगा कि वॉट्सऐप ग्रुप एडमिन के पास मेंबर के मैसेज को सभी के लिए डिलीट करने का अधिकार मिल जाएगा. यह फीचर फेक न्यूज पर लगाम कसने में यह काफी मददगार होगा.