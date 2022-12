WhatsApp New Year Message: वॉट्सऐप ने नए साल के मैसेज में दिखाया भारत का ऐसा नक्शा, सरकार ने तुरंत चेताया

नई दिल्ली. इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप को भारत का गलत नक्शा दिखाने पर सरकार की ओर से चेतावनी दी गई है. दरअसल वॉट्सऐप ने नए साल के मौके पर एक ट्वीट किया था, जिसमें भारत का गलत नक्शा दिखाया गया है. इसे लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चेंद्रशेखर ने वॉट्सऐप को चेतावनी देते हुए उसे जल्द से जल्द इसे ठीक करने की चेतावनी दी.

वॉट्सऐप ने साल के आखिरी दिन शनिवार दोपहर ट्वीट करके बताया था कि यूजर्स को नए साल की शुभकामनाएं भेजने के लिए आधी रात तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. कंपनी ने ट्वीट में कहा था, ‘हमारा 24 घंटे चलने वाला एनवाईई लाइव स्ट्रीम देखें और फैसला करें कि अपना संदेश कब भेजना है… पार्टी रात 11:15 बजे AEDT (ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न टाइम ज़ोन) पर शुरू होगी.’

You don’t have to wait ’til midnight to send a New Year’s message that feels like fireworks Watch our 24-hour NYE live stream and decide when to send your message Party starts at 11:15pm AEDT #TheRealFireworks

Stay tuned for the live stream link! pic.twitter.com/dz2zHaZ6O5

— WhatsApp (@WhatsApp) December 31, 2022