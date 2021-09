नई दिल्‍ली : पंजाब कांग्रेस (Punjab Congress) में मची उथल-पुथल और राज्‍य के पूर्व मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अ‍मरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) के कांग्रेस (Congress) से जल्‍द औपचारिक विदाई लेने की अटकलों का बाजार गर्म है. गुरुवार को इन्‍हीं घटनाक्रमों के बीच कैप्‍टन अमरिंदर को भारतीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर के लिए सहानुभूति जतानी पड़ी. उन्‍होंने भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी को माइक्रो ब्‍लॉगिंग साइट ट्विटर पर सहानुभूति देते हुए भविष्‍य के लिए बधाई दी.

दरअसल, हुआ ये क‍ि कांग्रेस और कैप्‍टन अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) के ट्रेंड होने के कारण सोशल मीडिया पर तरह-तरह की अटकलों को लेकर पोस्‍ट किए जा रहे हैं. खास तौर पर ट्विटर पर उन्‍हें टैग करते हुए बड़ी संख्‍या में पोस्‍ट किए जा रहे हैं. ऐसे में भारतीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर अमरिंदर सिंह का नाम कैप्‍टन के नाम से मेल खाने के चलते उन्‍हें धड़ाधड़ टैग किया जा रहा है. इससे भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी परेशान हो उठे और उन्‍हें ट्वीट करना पड़ा.

उन्‍होंने लिखा, ‘प्रिय मीडिया, पत्रकारों, मैं अमरिंदर सिंह भारतीय फुटबॉल टीम का गोलकीपर हूं, ना की पंजाब राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री. कृपया मुझे टैग करना बंद करें.

इस ट्वीट पर पंजाब के पूर्व सीएम कैप्‍टन का ध्‍यान गया और उन्‍होंने भी फुटबॉल खिलाड़ी के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अपनी सहानुभूति जता दी. उन्‍होंने लिखा, ‘मुझे आपके साथ सहानुभूति है, मेरे युवा मित्र. आपके आगे के खेलों के लिए शुभकामनाएं’.

I empathise with you, my young friend. Good luck for your games ahead. https://t.co/MRy4aodJMx

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) September 30, 2021