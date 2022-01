तेंदुए ने शातिर तरीके से बनाया हिरण को शिकार, VIDEO देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे

नई दिल्ली: कहते हैं कि शिकार करने के लिए शातिर दिमाग का होना बहुत जरूरी है. जंगल में अक्सर शिकार और शिकारी के कई किस्से देखने को मिलते हैं. सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल एक वीडियो में तेंदुए (Leopard) ने हिरण का शिकार इतनी चालाकी से किया कि आखिरी वक्त तक वह इस खतरे को भांप नहीं पाया. ट्विटर (Twitter) पर एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया है. इस पर यूजर्स ने ढेर सारे कमेंट्स किए.

ट्विटर पर शेयर इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पेड़ के किनारे खड़े एक हिरण को तेंदुए ने किस तरह चालाकी से अपना शिकार बनाया. पहले यह तेंदुआ धीरे-धीरे दबे पांव सड़क के किनारे होते हुए पेड़ के नजदीक पहुंचता है. हिरण को शिकार की भनक ना लगे इसलिए यह तेंदुआ चलते-चलते रुकता है फिर आगे बढ़ता है.

Just look at this awesome tactical move by this Leopard ! Great camera work 👍🏻👍🏻👌🏻👍🏻 pic.twitter.com/ZgnCbdxrJu

— Ramta Jogi 🇮🇳 (@joglekar_kedar) January 22, 2022