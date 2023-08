VIDEO: जब CM योगी की बहन से मिलीं PM मोदी की बहन, एक दूसरे को लगाया गले, चेहरे पर झलक रही थी खुशी

देहरादून: यह एक असामान्य मुलाकात थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहन बसंती बेन (Basanti Ben) उत्तराखंड में ऋषिकेश के पास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी बहन शशि देवी (Sashi Devi) की दुकान पर पहुंचीं. सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री की छोटी बहन निजी दौरे पर ऋषिकेश पहुंचीं. नाम न छापने की शर्त पर एक सूत्र ने कहा ‘गुजरात से आए मेहमान (पीएम की बहन) दयानंद आश्रम में रुके थे.’

अपने पति हंसमुख और कुछ रिश्तेदारों के साथ, बसंती बेन ने करीब 2 किमी पैदल चलकर पौड़ी गढ़वाल के कोठार गांव के पास प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव मंदिर और भुवनेश्वरी मंदिर के दर्शन किए. वापस जाते समय, वह शशि देवी की दुकान पर पहुंचीं. इन दोनों की मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल है. दोनों को वीडियो में गले मिलते देखा जा सकता है.

Sister of PM Narendra Modi and Sister of Yogi Adityanath met with each other! pic.twitter.com/zMM0KtPtIE

— Keshavamurthy C (@Keshava05503084) August 4, 2023