जब बच्चों को मैदान से भगाकर दो भालुओं ने खेली फुटबाल, वीडियो देखकर दिल हो जाएगा खुश

सुखीगांव. कहते हैं ‘अगर आप वास्तव में जानवरों से प्यार करते हैं, तो आप उन्हें पिंजरे में कैद नहीं रखेंगे.’ अब जब किसी जानवर को खुले माहौल में खुशी या उत्साह जाहिर करने का मौका मिलेगा, तो नजारा ओडिशा (Odisha) के नबरंगपुर स्थित सुखीगांव जैसा होगा. यहां दो भालू फुटबॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं. अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे, तो ‘खेल’ शब्द शायद सटीक नहीं बैठेगा. अब विस्तार से समझते हैं कि माजरा क्या है.

नए दौर में बेजुबानों के लिए बमुश्किल दिखने वाली आजादी इंसानों और जानवरों दोनों को अद्भुत ही लगती है. ऐसे में वे भी पिंजरे की दुनिया से बाहर मिले वक्त में मजे का एक लम्हा भी नहीं छोड़ते. सुखीगांव में दो भालू फुटबॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं. उन्हें खेलता देखकर आसपास खड़े बच्चे भी खुशी से झूमते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो रविवार का बताया जा रहा है.

यहां देखें वायरल वीडियो-

#WATCH | Two wild bears were seen playing football at Sukigaon in Umarkot area of Nabarangpur district, Odisha

“It is an animal instinct. They examine & try to find out the nature of any object that they find for the first time,” the DFO said on Monday.

(Video: Forest Dept) pic.twitter.com/c2YnVZqg7j

— ANI (@ANI) September 14, 2021