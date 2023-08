नई दिल्‍ली. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने चंद्रयान-3 मिशन के लैंडर के चंद्रमा की सतह पर उतरने के समय में बदलाव किया है. यह मून लैंडर पहले चांद पर शाम 5 बजकर 47 मिनट पर उतरने वाला था, लेकिन इसरो ने समय में बदलाव करते हुए अब 23 अगस्त को 17 मिनट देरी से यानी शाम 6 बजकर 04 मिनट पर चांद की सतह पर इसे उतारेगा. इसरो ने साथ ही बताया कि चंद्रयान-3 की लैंडिंग का कई प्लेटफॉर्म्स पर सीधा प्रसारण किया जाएगा.

ISRO ने रविवार को कहा कि यह उपलब्धि भारतीय विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगी, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की प्रगति का प्रतीक होगी. पूरा देश चंद्रयान-3 को ‘सॉफ्ट लैंडिंग’ में सफल होते देखना चाहता है. इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम का सीधा प्रसारण 23 अगस्त, 2023 को भारतीय समयानुसार शाम 17:27 बजे शुरू किया जाएगा.

Chandrayaan-3 Mission:

🇮🇳Chandrayaan-3 is set to land on the moon 🌖on August 23, 2023, around 18:04 Hrs. IST.

Thanks for the wishes and positivity!

Let’s continue experiencing the journey together

as the action unfolds LIVE at:

ISRO Website https://t.co/osrHMk7MZL

YouTube… pic.twitter.com/zyu1sdVpoE

— ISRO (@isro) August 20, 2023