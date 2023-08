नई दिल्‍ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने कहा है कि दुनिया में भारत तीसरी आर्थिक ताकत बनेगा और देश के भविष्य पर थोड़ा भरोसा करना चाहिए. लेकिन जिम्मेदार विपक्ष इस पर सवाल करता है. कांग्रेस के लोग कहते हैं ये अपने आप तीसरे नंबर पर आ जाएगा. कांग्रेस के अनुसार सब कुछ अपने आप होने वाला है तो कांग्रेस के पास समझ नहीं है. पीएम मोदी ने कहा कि देश का विश्वास है 2028 में आप फिर अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तो हम आर्थिक तौर पर दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत होंगे. पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते यह बात कही.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 के बाद भारत ने टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है और रिफार्म -परफार्म-प्लानिंग के तहत देश आज इस मुकाम पर पहुंचा है. पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘योजना और परिश्रम की निरंतरता बनी रहेगी. जरूरत के हिसाब से इसमें नए सुधार होंगे और परफॉर्मेंस के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे. हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे.

#WATCH | PM Narendra Modi says, “When we say that we will make our economy the third largest economy in the next 5 years, a responsible opposition would have asked questions as to how will we do it but ‘Yeh bhi mujhe hi sikhana pada raha hai’. pic.twitter.com/xaxEocauHN

— ANI (@ANI) August 10, 2023