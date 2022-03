कांग्रेस के किस नेता ने कहा- ममता बनर्जी और TMC ने गोवा में बीजेपी को जिताने में मदद की है

नई दिल्‍ली. गोवा विधान सभा चुनावों (Goa Elections) के नतीजे के बाद कांग्रेस (Congress) नेता ने ममता बनर्जी ( CM Mamata Banerjee) और टीएमसी (TMC) पर आरोप लगाया है कि उन्‍होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताने में मदद की है. गोवा में 40 विधान सीटों में बीजेपी 20 सीटें जीत कर सबसे बड़ा पार्टी बनी है. वहीं, बीजेपी का दावा है कि उसे गोवा की रीजनल पार्टी महाराष्‍ट्रवादी गोमांतक पार्टी (MGP) का भी समर्थन है. पार्टी ने इस बार दो सीटें जीती है. बीजेपी का दावा है कि उनके पास 25 विधायक हैं, और बीजेपी गोवा में आराम से सरकार बना रही है.

बीजेपी की इस जीत के बाद कांग्रेस अपनी हार को पचा नहीं पा रही है. 2017 के विधान सभा चुनावों में कांग्रेस ने 17 सीटें जीती थीं पर अब 2022 में कांग्रेस 10 सीटों पर ही सिमट गई है. इस बीच गोवा, तमिलनाडु और पुडुचेरी की अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के वर्तमान प्रभारी दिनेश गुंडू राव ने ट्वीट कर कहा है कि इस जीत में टीएमसी और उसकी नेता ममता बनर्जी का योगदान है. दिनेश गुंडू राव ने कहा है कि गोवा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताने में पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने मदद की है. गौरतलब है कि टीएमसी ने गोवा में चुनाव में हिस्‍सा लिया था, लेकिन उसका एक भी उम्‍मीदवार यहां जीत हासिल नहीं कर पाया.

.@MamataOfficial maybe right on UP, that the split in opposition votes helped BJP, but she did exactly the same thing in #Goa.@AITCofficial with no roots in Goa, did a massive campaign, took 5% vote, won 0 seats and helped BJP win.

She must reflect too. https://t.co/M8fw0DBL5N

— Dinesh Gundu Rao/ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ (@dineshgrao) March 12, 2022