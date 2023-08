बेंगलुरु. भारत का चंद्रयान-3 चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग कर चुका है. इसी के साथ भारत चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला पहला देश बन गया. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (ISRO) के पूर्व चीफ के सिवन भी चंद्रयान-3 लैंडिंग देखने के लिए बेंगलुरु के मिशन कंट्रोल कॉम्पलेक्स पहुंचे थे. लैंडर विक्रम जैसे ही चांद के साउथ पोल पर उतरा तो के सिवन खुशी से उछल पड़े. इस मिशन के सफल होने की उन्हें इतनी खुशी थी कि वह लैंडिंग के बाद से घर नहीं गए हैं. उन्होंने कहा, ‘चंद्रयान-2 में एक बहुत छोटी सी गलती के कारण हम सफलता हासिल नहीं कर सके थे, वरना 4 साल पहले ही ये सब कुछ हासिल कर सकते थे.

न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए इसरो के पूर्व अध्यक्ष के सिवन ने कहा, ‘मैंने चंद्रयान-2 की लैंडिंग के दिन और बुधवार की तुलना की, तो निश्चित रूप से, चंद्रमा पर जाने और दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने का मेरा सपना कल सच हो गया. इसलिए, मैं बेहद खुश हूं कि कल यह सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक हुई..’

Former ISRO Chairman K Sivan says, "…Just because of a small error that occurred in Chandrayaan-2 we could not achieve (success). Otherwise, we could have achieved all these things four years back itself. Now, we are very happy that we learnt from the…

