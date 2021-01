WHO ने फिजिकल एक्टिविट रहने की नई गाइडलाइन जारी की, घर पर काम रहे लोगों के लिए है जरूरी

सुबह के समय वर्कआउट करना भूख भी बढ़ाता है.

विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन (WHO)का कहना है कि अगर दुनिया का हर व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटी (physical activity) करने लगे तो हर साल होने वाली 40 से 50 लाख मौतों को टाला जा सकता है. News18Hindi

नई दिल्‍ली. देश में साल 2020 में आए कोरोना संक्रमण (Coronavirus) के चलते ज्‍यादातर लोगों ने अपने आपको घर में कैद कर लिया है. बहुत जरूरी काम होने पर ही लोग अब अपने घरों से बाहर निकलते हैं. कोरोना (Corona) महामारी का दौर अभी कितने दिन और चलेगा अभी किसी को भी कोई अंदाजा नहीं है. हर वक्‍त घर पर रहने के कारण लोगों के शारीरिक और मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य पर गहरा असर पड़ा है. यही वजह है कि अब विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन (WHO) ने फिजिकल एक्टिविटी (physical activity) की नई गाइडलाइन जारी कर दी है. डब्‍ल्‍यूएचओ की नई गाइडलाइन में बताया गया है कि खुद को फिट रखने के लिए आपको रोज कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए.



शारीरिक को मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी होता है. WHO का कहना है कि अगर दुनिया का हर व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटी करने लगे तो हर साल होने वाली 40 से 50 लाख मौतों को टाला जा सकता है. हालांकि आज की भागमभाग जिंदगी में दुनिया के करीब 27.5% वयस्क और 81% किशोर WHO की गाइडलाइन को पूरा नहीं करते हैं.



WHO की नई गाइडलाइन जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है :-