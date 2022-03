जानें कौन हैं 125 साल के योग गुरु स्वामी शिवानंद, जिनके आगे प्रधानमंत्री मोदी भी हो गए नतमस्तक

नई दिल्ली: दिल्ली में राष्ट्रपति भवन (Rashtrapati Bhavan) में आयोजित समारोह में अलग-अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए विभिन्न हस्तियों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) ने पद्म पुरस्कार (Padma Award) से नवाजा. इस मौके पर एक शख्सियत काफी चर्चा में रही, जिनके आगे खुद पीएम मोदी भी नतमस्तक हो गए. काशी के योगगुरु स्वामी शिवानंद (Swami Sivananda) को पद्म श्री सम्मान से अलंकृत किया गया. 125 वर्षीय स्वामी शिवानंद जब सम्मान लेने के लिए पहुंचे तो दरबार हॉल तालियों से गूंज उठा. पीएम मोदी ने भी झुककर उनका अभिवादन किया.

योग के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य के लिए स्वामी शिवानंद को पद्म श्री से सम्मानित किया गया. हैरानी की बात है कि 125 वर्ष की आयु में स्वामी शिवानंद स्वयं पद्म श्री सम्मान लेने के लिए दिल्ली पहुंचे. योग और संयमित दिनचर्या की मदद से उन्होंने इस उम्र में भी खुद को स्वस्थ रखा. योग के प्रति उनका समर्पण देश के करोड़ों लोगों को बेहतर सेहत के लिए प्रेरित करता है.

#WATCH Swami Sivananda receives Padma Shri award from President Ram Nath Kovind, for his contribution in the field of Yoga. pic.twitter.com/fMcClzmNye

— ANI (@ANI) March 21, 2022