कोरोना वायरस पर WHO ने चेताया, एक क्लिक में पढ़ें देश-दुनिया की 10 खबरें

भारत दुनियाभर में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। इसका सबूत ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रैब का भाषण है। उन्होंने यूके और भारत के रिश्ते और मजूबत होने की बात कही है। वहीं, महाराष्ट्र के बाद कोरोना से प्रभावित होने वाले राज्यों में गुजरात का नाम भी शामिल हो गया है। राज्य में आज से बसों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दावा किया है कि कोरोना के मामले हर सप्ताह 10 फीसदी बढ़ रहे हैं। आगे पढ़िए 16 मार्च की देश-दुनिया से जुड़ी 10 बड़ी खबरें एक साथ...कोरोना वायरस (Coronavirus) के तेजी से बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर अहमदाबाद प्रशासन ने गुरुवार से बस सेवाओं पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है. प्रशासन की ओर से कहा गया है कि कोविड-19 के मामलों में आ रहे उछाल को देखते हुए अहमदाबाद म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट सर्विस और अहमदाबाद बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की बसों के संचालन पर गुरुवार से अगले आदेश तक रोक रहेगी.कोरोना महामारी के दौरान एक तरफ चीन वैश्विक रूप से अपनी साख खो रहा है तो भारत उस खाली स्पेस को तेजी के साथ भर रहा है. अब यूनाइटेड किंगडम के विदेश मंत्री डोमिनिक रैब ने US Aspen Security Forum को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा-दुनियाभर में लोकतंत्र इस वक्त खतरे में है. ऐसे समय में यूनाइटेड किंगडम को लाइक माइंडेड देशों जैसे भारत के साथ मिलकर चलना होगा. उन्होंने भारत का नाम उन देशों में भी दर्ज किया जो ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए भरोसेमंद हैं. भारत को हाई ट्रस्ट वेंडर्स में शुमार किया गया है.विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक पिछले सप्ताह दुनिया में कोविड-19 के मामलों में 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई और इसमें सबसे अधिक योगदान अमेरिका और यूरोप का रहा. डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी पर बुधवार को प्रकाशित साप्ताहिक आंकड़ों में बताया कि जनवरी के शुरुआत में महामारी अपने चरम पर थी और करीब 50 लाख मामले प्रति सप्ताह आ रहे थे लेकिन फरवरी के मध्य में इसमें गिरावट आई और यह 25 लाख के करीब पहुंच गई.उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने कोरोना (COVID-19) को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की. मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों और सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं. कोविड से ज़्यादा प्रभावित राज्यों से हवाई मार्ग और रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों का एयरपोर्ट पर ही एंटीजन टेस्टिंग की व्यवस्था हो. और लक्षण मिलने पर RTPCR जांच के लिए नमूने भेजे जाएं.सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के सुसाइड मामले में मुंबई पुलिस की जांच पर खूब सवाल खड़े किए गए थे, तब यहां के पुलिस कमिश्नर रहे परमवीर सिंह (Paramveer Singh) का नाम खूब उछला था. इससे पहले वह मालेगांव ब्लास्ट मामले को लेकर भी सुर्खियों में रहे थे. अब परमवीर सिंह का तबादला हो गया है. अब उनकी जगह मुंबई पुलिस कमिश्नर का पद हेमंत नागराले संभालेंगे. परमवीर सिंह का तबादला होमगार्ड विभाग में किया गया है. अब उनके तबादले को लेकर कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.सार्वजनिक क्षेत्र की पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी (Punjab National Bank) ने अपने क्रेडिट कार्ड (Credit Card) कारोबार के प्रबंधन के लिए पूर्ण सब्सिडियरी यूनिट (Subsidiary Unit) गठित की है. पीएनबी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि पूर्ण सब्सिडियरी यूनिट पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लि. (PNB Cards and Services Ltd) का गठन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिल्ली द्वारा 16 मार्च, 2021 को किया गया. सब्सिडियरी यूनिट बैंक के क्रेडिट कार्ड कारोबार से संबंधित कामकाज को देखेगी.भारतीय ट्विटर के तौर पर पहचाने जाने वाले ऐप कू (Koo App) से चीन के निवेशक बाहर हो गए हैं. दरअसल, एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर (Former Indian Cricketer) और कुछ उद्यमियों ने मिलकर कू में चीनी निवेशक शुनवेई कैपिटल (Shunwei Capital) की हिस्‍सेदारी खरीद ली है. बता दें कि शुनवेई कैपिटल ने 2018 में कू ऐप की पेरेंट कंपनी बॉम्बिनेट टेक्‍नोलॉजीज (Bombinate Technologies) में करीब 36.28 करोड़ रुपये (50 लाख डॉलर) निवेश किए थे, जो अब अपनी हिस्‍सेदारी बेचकर बाहर हो गई है.रेडमी स्मार्ट TV X सीरीज़ भारत में लॉन्च हो गई है. शियोमी के सब-ब्रैंड की ये पहली स्मार्ट टीवी है. इस सीरीज़ में रेडमी ने तीन साइज़ की टीवी पेश की है, जिसमें 65 इंच, 55 इंच और 50 इंच मौजूद है. ये तीनों मॉडल 4K रेजोलूशन, डॉल्बी विज़न, HDR+, रियलिटी फ्लो और वीविड पिक्चर इंजन सपोर्ट के साथ आते हैं. रेडमी स्मार्ट टीवी टॉप पर शियोमी पैचवॉल UI के साथ एंड्रॉयड 10 पर काम करता है.व्हाइट हाउस को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन एवं अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन और उनके चीनी समकक्षों की अलास्का के एंकरेज में होने वाली आमने-सामने की पहली बैठक को लेकर खास अपेक्षाएं नहीं हैं. ब्लिंकन और सुलिवन बृहस्पतिवार को चीन के स्टेट काउंसेलर वांग यी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के विदेश मामलों के प्रमुख यांग जिएची से मुलाकात करेंगे.वैश्विक मंच पर हमेशा भारत (India) के खिलाफ जहर उगलने वाला पाकिस्‍तान (Pakistan) अब भारत से बातचीत की गुहार लगा रहा है. पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ने इस्‍लामाबाद (Islamabad) में इस्‍लामाबाद सिक्‍योरिटी डायलॉग के उद्घाटन के दौरान कहा कि दोनों देशों को बातचीत की टेबल पर आना चाहिए.