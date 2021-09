Covaxin पर WHO अक्टूबर में लेगा फैसला, भारत बायोटेक ने कहा- हमें भी फीडबैक का इंतजार

संयुक्त राष्ट्र/ जिनेवा. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कहा है कि भारत बायोटेक के कोविड-19 रोधी टीके Covaxin को आपात स्थिति में इस्तेमाल की मंजूरी देने के लिए सूचीबद्ध (EUL) किए जाने के कंपनी के आग्रह पर फैसला अक्टूबर में किया जाएगा. Covaxin के आकलन की प्रक्रिया ‘जारी’ है. भारत बायोटेक ने अपने टीके के लिए 19 अप्रैल को रुचि प्रस्ताव (ईओआई) भेजा था. WHO की वेबसाइट पर ‘WHO EUL/पीक्यू आकलन प्रक्रिया के तहत कोविड-19 रोधी टीकों के दर्जे’ संबंधी 29 सितंबर के नए दस्तावेज में कहा गया है कि भारत बायोटेक की Covaxin पर फैसला ‘अक्टूबर 2021’ में किया जाएगा.

WHO ने कहा कि उसने टीके संबंधी आंकड़ों की समीक्षा छह जुलाई को आरंभ कर दी थी. संगठन के अनुसार, पूर्व अर्हता के लिए WHO से किए जाने वाले अनुरोध या आपात स्थिति में इस्तेमाल के तहत टीकों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया गोपनीय होती है. यदि आकलन के लिए जमा कराया गया उत्पाद सूचीबद्ध किए जाने के वास्ते आवश्यक मापदंडों को पूरा करता है, तो WHO व्यापक रूप से परिणाम प्रकाशित करेगा.

एजेंसी के अनुसार, EUL प्रक्रिया की अवधि टीका निर्माता द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों की गुणवत्ता और WHO के मानदंडों को पूरा करने वाले आंकड़ों पर निर्भर करती है. भारत बायोटेक की Covaxin और एस्ट्राजेनेका एवं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोविशील्ड टीका भारत में व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले दो टीके हैं.

भारत बायोटेक ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि उसने आपातकालीन उपयोग सूची (EUL) के लिए वैक्सीन से संबंधित सभी आंकड़े WHO को सौंप दिए हैं और अब उसे वैश्विक स्वास्थ्य संगठन के जवाब का इंतजार है.

भारत बायोटेक ने ट्वीट किया था, ‘Covaxin का नैदानिक परीक्षण डेटा जून 2021 में पूरी तरह से संकलित और उपलब्ध था. विश्व स्वास्थ्य संगठन को आपातकालीन उपयोग सूची (EUL) आवेदन के लिए सभी डेटा जुलाई की शुरुआत में सौंप दिए गए. हमने WHO द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण का जवाब दिया है और आगे की फीडबैक की प्रतीक्षा कर रहे हैं.’ भारत बायोटेक ने कहा कि कंपनी जल्द से जल्द WHO EUL पाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है.