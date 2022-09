चीते आखिर भारत से क्यों हो गए थे विलुप्त? शिकार से लेकर पालतू बनाने तक हैं कई कारण

नई दिल्ली. भारत में चीतों के विलुप्त होने के 70 साल बाद सरकार ने इस जंगली विडाल को देश में वापस बसाने के प्रयास शुरू किए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में विशेष बाड़ों में छोड़ा. हालांकि इन चीतों को दोबारा बसाए जाने की खुशी के बीच एक सवाल जो सबके मन में उठता है कि आखिर चीते भारत में विलुप्त क्यों हुए? विशेषज्ञ इसके पीछे कई कारण गिनाते हैं, जिन्हें News18 आपके सामने रख रहा है.

जलवायु परिवर्तन, कम प्रजनन दर, शिकार

नेशनल ज्योग्राफिक की एक रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन, इंसानों द्वारा शिकार और प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने के परिणामस्वरूप चीता दुनिया भर में विलुप्ति का सामना कर रहे हैं. ये सभी उनकी आबादी के आकार को कम कर रहे हैं.

यह रिपोर्ट आगे बताती है कि चीतों के अपने जीन भी उनके अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं. चीतों की प्रजनन सफलता दर कम होती है और कम संतान होने पर इनकी संख्या उस रफ्तार से नहीं बढ़ सकती है या पर्यावरणीय बदलावों के अनुकूल नहीं हो सकती है.

संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन (UNCCD COP 14) के दलों के सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल एक शोधकर्ता ने बताया कि मरुस्थलीकरण चीता के विलुप्त होने का प्राथमिक कारण था.

पालतू बनाकर रखना और खेलों में इस्तेमाल करना

हालांकि भारत में इन चीतों के विलुप्त होने के पीछे कई अन्य कारण भी थे. अंग्रेजी अखबार द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस विडाल की अनूठी विशेषताओं ने उसके खात्मे में योगदान दिया. इनमें से एक यह था कि इसे वश में करना बहुत आसान था: इसे अक्सर नीचे दौड़ने और जानवरों का शिकार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था, लगभग एक शिकारी जानवर की तरह और फिर इनका इस्तेमाल एक ‘खेल’ में भी किया जाता, जिसे कोर्सिंग के रूप में जाना जाता है… और इस तरह शिकार में उपयोग के लिए बड़ी संख्या में इन्हें बंधक बना लिया गया था.

आईएफएस अधिकारी प्रवीण कासवान द्वारा शेयर की गई वर्ष 1878 की एक तस्वीर भी चीतों के विलुप्ति के कारण पर एक रोशनी डालती है. इसमें चीतों को पालतू कुत्तों की तरह जंजीर से बांधकर दिखाया गया है.

When #Cheetah are coming back to #India. A look at how the last of the lots were hunted, maimed and domesticated for hunting parties. Video made in 1939. 1/n pic.twitter.com/obUbuZoNv5

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) September 16, 2022