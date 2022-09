पीएम मोदी को बर्थडे की एडवांस में बधाई देने से पुतिन ने क्यों किया इनकार, Video में देखें क्या बोले रूसी राष्ट्रपति

समरकंद. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ शिखर सम्मेलन (Uzbekistan Samarkand SCO Summit) के दौरान रूसी राष्‍‍‍‍‍‍‍ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) से चर्चा की. इस मौके पर पुतिन ने कहा कि ‘मेरे प्‍यारे दोस्‍त, कल आप अपना जन्‍मदिन मनाने ही जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसकी बधाई और शुभकामनाएं अभी नहीं दे सकता.

रूस के राष्‍‍‍‍‍‍‍ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूसी परंपरा में जन्‍मदिन के पहले एडवांस बधाई नहीं दी जाती है. इसलिए मैं आपको इस समय बधाई नहींं दे रहा हूं, लेकिन मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा हैं और रहेंगी. मेरी कामना है कि आपकी लीडरशिप में भारत समृद्ध और खुशहाल हो.

#WATCH | My dear friend, tomorrow you are about to celebrate your birthday…,says Russian President Vladimir Putin to PM Modi ahead of his birthday

(Source: DD) pic.twitter.com/93JWy2H43S

— ANI (@ANI) September 16, 2022