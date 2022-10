बेंगलुरु में क्यों लगाई गईं दिल के आकार की ट्रैफिक लाइट्स, जानें इसका मकसद

बेंगलुरु: कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में कुछ ट्रैफिक लाइटें दिल के आकार में बदल गई हैं, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं. यह भारत के सूचना प्रौद्योगिकी हब या आईटी हब को ‘हार्ट स्मार्ट सिटी’ में बदलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है. शहर में कई जगहों पर एक संयुक्त प्रयास के तहत ऐसा किया गया है.

दिल के आकार वाली इन ट्रैफिक लाइटों को मणिपाल अस्पताल, बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस (बीटीपी) और बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के संयुक्त प्रयास में स्थापित किया गया है ताकि हृदय संबंधी आपात स्थिति के मामले में प्राथमिक चिकित्सा या चिकित्सा सहायता की त्वरित पहुंच प्रदान की जा सके.

अंग्रेजी वेबसाइट फर्स्टपोस्ट की खबर के मुताबिक, हार्ट शेप वाली ट्रैफिक लाइट्स को विश्व हृदय दिवस पर स्थापित किया गया और शहर के 15 से अधिक लोकेशन्स पर ट्रैफिक लाइटें लग चुकी हैं. मणिपाल अस्पताल ट्विट कर कहा कि वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर मणिपाल हॉस्पिटल्स ने बेंगलुरु को ‘हार्ट स्मार्ट सिटी’ बनने को प्रोत्साहित करने के लिए हार्ट शेप वाली ट्रैफिक लाइटें स्थापित कीं.

On the occasion of #WorldHeartDay, Manipal Hospitals installed innovations to encourage Bangalore to be a ‘heart smart city’. pic.twitter.com/cYSJPKx4uC

