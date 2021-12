ममता बनर्जी ने आखिर क्यों महुआ मोइत्रा को लगाई फटकार? पढ़ें दीदी के गुस्से की असली कहानी

नई दिल्ली. तृणमूल कांग्रेस (TMC) में इन दिनों हलचल मची है. वजह है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी (Mamta Banerjee) का एक वायरल वीडियो. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मीटिंग के दौरान उन्होंने सांसद महुआ मोइत्रा (TMC MP Mahua Moitra) को फटकार लगा दी. ये रिव्यू मीटिंग गुरुवार को नादिया ज़िले के कृष्णानगर में बुलाई गई थी. इस प्रकरण ने महुआ के अपने घरेलू क्षेत्र में पार्टी के भीतर लंबे समय से चल रहे मतभेद और अंदरूनी कलह को उजागर कर दिया है. इस वीडियो से ये साफ संकेत मिल रहा है कि ममता ने महुआ को नादिया जिले की राजनीति से दूर रहने की चेतावनी दे डाली है.

बता दें कि नादिया में निकाय चुनाव होने हैं. लेकिन TMC में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. लिहाजा कार्यकर्ताओं के बीच तनाव कम करने को लेकर ममता ने समीक्षा बैठक के दौरान कृष्णानगर से सांसद महुआ की खिंचाई कर डाली. ममता ने कहा कि टिकट का बंटवारा पार्टी द्वारा तय किया जाएगा. झगड़े को शांत करने के लिए ममता ने सार्वजनिक रूप से उन्हें गुटबाजी में शामिल न होने की चेतावनी दी और उन्हें जिले की राजनीति में सभी को साथ लेकर काम करने की सलाह दे डाली.

महुआ बनाम जयंत साहा

दरअसल ममता बनर्जी जिस बात को लेकर महुआ मोइत्रा को फटकार लगा रही है, वो घटना पिछले महीने की है. कुछ महिला प्रदर्शनकारियों ने कृष्णानगर डाकघर मोड़ पर जमकर हंगामा किया था. इन सबने ‘बांग्ला अबास योजना’ योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. उन्होंने इस संबंध में जयंत साहा और उनके सहयोगियों के खिलाफ जांच की भी मांग की थी. हंगामे का ये वीडियो भी वायरल हो गया था. साथ ही वीडियो ने स्थानीय मीडिया में सुर्खियां बटोरी थीं. कहा जा रहा था कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, वो महुआ के समर्थक थे.

