Analysis: नवजोत सिंह सिद्धू को अपनी ही सरकार पर गुस्सा क्यों आता है?

सूरज भारद्वाज

चंडीगढ़. पिछले कुछ दिनों से पंजाब की राजनीति (Punjab Politics) ने देश भर का ध्यान खींचा है. 52 साल से राजनीती के मैदान में डटे पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) चुटकी बजाते ही अर्श से फर्श पर आ गए. तक़रीबन सभी मंत्रियों, विधायकों यहां तक कि उनके ख़ास सिपहसालारों ने भी उनसे किनारा कर लिया. कैप्टन इस तख्तापलट के पीछे बहुआयामी प्रतिभा के मालिक नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) रहे. वही सिद्धू जिन्हें कैप्टन अमरिंदर ने पंजाब की सरकार में हाशिये पर ला खड़ा किया था. हर कोई यही मान कर चल रहा था कि पंजाब में कांग्रेस का मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, कम से कम दहलीज पर खड़े चुनावों को देखते हुए. लेकिन सिद्धू की अगुवाई में तक़रीबन सभी कांग्रेसी मंत्री और विधायक एकजुट हुए और अपने आत्मघाती फैसलों के लिए बदनाम कांग्रेस हाईकमान ने पलक झपकते ही चुनावों से ठीक पहले अपने सेनापति को बदल डाला.

रातोंरात कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा का नाम मुख्यमंत्री के लिए सामने आया, रंधावा के घर तमाम नेता बधाइयां देने पहुंचने लगे, लेकिन इसी बीच एक ऐसा उलटफेर हुआ जिसने पंजाब की राजनीती को एक ऐसे चक्रयव्यूह में डाल दिया, जिससे आज तक पंजाब सरकार और कांग्रेस पार्टी बाहर नहीं आ सकी. मुख्यमंत्री पद के लिए हाईकमान ने सबको चौंकाते हुए चरणजीत सिंह चन्नी के नाम का एलान कर दिया. हैरानी इस बात की भी हुई कि अभी तक जहां सिद्धू को किंगमेकर समझा जा रहा था. वहां चुपके से ये सेहरा मनप्रीत बादल के सिर पर बंधता दिखाई दिया.

अब तख्तापलट हो चुका था, समीकरण भी बदल चुके थे, लेकिन शुरू के दो दिन जब सिद्धू मुख्यमंत्री चन्नी के कंधों पर हाथ रख चन्नी भाई कहते दिखाई दिए तो बदलती परिस्थिति और ओहदे के लिहाज से ये व्यवहार कइयों के गले नहीं उतर रहा था. इसी बीच दिन-रात लोगों के साथ वक्त बिताकर चन्नी ने आम जनता में अपनी छवि को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया, लोग भी एक सीएम को आम आदमी की तरह उठते-बैठते देख प्रभावित हुए. यहां तक कि 2022 के लिए मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी को प्रोजेक्ट किया जाने लगा. एक मंझे हुए राजनेता की तरह चन्नी ने भी मौका मिलते ही चौका लगाने में देर नहीं की और जनता में अपनी पैठ बनाने का कोई मौका नहीं चूके.

अब बारी थी नवजोत सिद्धू और अपने सहयोगियों की पुरज़ोर मांग को अमली जामा पहनाने की यानी बेअदबी और नशे के मामले में गुनहगारों को सजा दिलाने की. मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए IPS अधिकारी सहोता को कार्यकारी डीजीपी जबकि एपीएस देओल को एडवोकेट जनरल नियुक्त कर दिया. वो भी नवजोत सिद्धू की मर्ज़ी के खिलाफ .

लग रहा था कि सिद्धू आपस में बात करके मसला सुलझा लेंगे, लेकिन उन्होंने फिर से अपने चिर परिचित अंदाज़ से सबको चौंका दिया और अपने सिद्धांतों का हवाला देकर प्रदेश कांग्रेस की प्रधानी से इस्तीफा दे दिया. सिद्धू की नाराज़गी इस बात को लेकर थी कि जिस एपीएस देओल ने बेअदबी के आरोपियों की पैरवी कर पंजाब सरकार को नीचा दिखाया और जिस पुलिस अधिकारी ने बादलों को क्लीनचिट दी, वो भला बेअदबी के मामले में क्यों और कैसे इन्साफ दिलाएंगे.

सत्ता के गलियारों में खास तौर पर विरोधी दलों को ये कहने का मौका मिला कि सिद्धू वाकई मिस्गाइडेड मिसाइल हैं. अपनी ही सरकार पर सिद्धू का कैप्टन के बाद ये दूसरा हमला था. पंजाब की भलाई को सर्वोपरि रखने वाले सिद्धू के बारे में कहा जाने लगा कि वो भी मुख्यमंत्री की कुर्सी की लालसा में अपनी ही बनवाई सरकार पर भी हमले करने से गुरेज़ नहीं कर रहे. खैर एक बार फिर अज्ञातवास में जाने के बाद लखीमपुर खीरी मामले में सिद्धू ने मोर्चा संभाला और खुद लाव-लश्कर के साथ लखीमपुर के लिए रवाना होने ही लगे थे कि आखिरी वक़्त में सीएम चन्नी भी एकजुटता का संदेश देने कांग्रेस की लखीमपुर यात्रा को रवाना करने पहुंच गए.

इसी दौरान एक कथित वायरल वीडियो में सिद्धू की मुख्यमंत्री बनने की हसरत सामने आई. दिल्ली दरबार में मुलाकातों का दौर चला आखिर कार 1 नवंबर को एडवोकेट जनरल एपीएस देओल को इस्तीफा देना पड़ा. चौधर की लड़ाई में एक बार फिर सिद्धू की जीत हुई. अभी इस बात का इंतज़ार हो ही रहा था कि कार्यकारी डीजीपी की नियुक्ति पर CM चन्नी कब और क्या फैसला लेते हैं.

दिवाली के अगले ही दिन 5 नवंबर को अचानक एक प्रेस कांफ्रेंस बुलाकर चन्नी सरकार पर रॉकेट दाग दिए. इशारों ही इशारों में मुख्यमंत्री का नाम लिए बिना चन्नी कैबिनेट के फैसलों को लॉलीपॉप करार दे डाला. हालांकि सिद्धू ने स्पष्ट तौर पर ये भी कहा कि उनकी मुख्यमंत्री चन्नी से कोई नाराज़गी नहीं है. लेकिन इस प्यार के साथ ही फटकार भी लगाईं की सरकार ने अब तक बेअदबी और नशे के मुद्दे पर कुछ नहीं किया. बहरहाल पंजाब कांग्रेस में All is Not well और आने वाले दिनों में कुछ और धमाके होना लाज़िमी हैं, क्योंकि नवजोत सिद्ध सिद्धू के तरकश में अभी और तीर बाकी हैं.

(डिस्क्लेमर: ये लेखक के निजी विचार हैं. लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सत्यता/सटीकता के प्रति लेखक स्वयं जवाबदेह है. इसके लिए News18Hindi किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं है)