इस भारतीय लड़के का दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने किया 400 बार जिक्र, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली: एलन मस्क (Elon Musk) दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं. एलन मस्क स्पेस एजेंसी भी चलाते हैं और हाल ही में उन्होंने माइक्रोब्लागिंग साइट ट्विटर को भी खरीदने का ऐलान किया था. वे सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं और अक्सर ट्विटर पर लोगों के सवालों का जवाब देते रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक भारतीय लड़के को लेकर कुछ ऐसा किया है जिसके बाद उस शख्स की जमकर चर्चा हो रही है.

दरअसल एलन मस्क ने एक भारतीय लड़के प्रणय पठोले के एक ट्वीट का रिप्लाई किया था. उन्होंने करीब 400 बार प्रणय पठोले का अपने ट्वीट में जिक्र किया है. एलन मस्क ने पहली बार 2018 में प्रणय को जवाब दिया था.

जनवरी 2018 में प्रणय पुणे की एक यूनिवर्सिटी में सॉफट्वेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे. तब उन्होंने एलन मस्क को बारिश के दिनों में कार के अंदर पानी आने की समस्या को लेकर एक ट्वीट किया था.

Surface of Mars captured by the Curiosity rover

It’s , I’m looking at another planet. Millions of miles away. In space. I am looking at the surface of a planet people only managed to peek a few hundred years ago. The world is tiny compared to what’s out there. @elonmusk pic.twitter.com/MlzUMugjwd

— Pranay Pathole (@PPathole) July 20, 2020