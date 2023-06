पटना. अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है. 2024 के चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिशों में सीएम नीतीश ने तय समय से पहले लोकसभा चुनाव होने की संभावना जताई है.

सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को ग्रामीण कार्य विभाग की ओर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यह बात कही. उन्होंने राज्य के अधिकारियों को संबोधित करते हुए सवालिया लहजे में कहा कि कब चुनाव हो जाए, कोई जानता नहीं है.

जेडीयू नेता ने यहां अपनी ठेठ भाषा में अधिकारियों से कहा, ‘कब चुनउआ होगा ई कोई जानता है? जल्दी-जल्दी काम कीजिए. कोई ठिकाना है कि पहले ही चुनाव हो जाए. अगले साल ही चुनाव होगा. कुछ पता नहीं है. इसलिए जरा तेजी से काम कीजिए.’

#WATCH (UPDATED with longer byte) | I have always been saying that all development works should be done early and I request you to speed up. Nobody knows when the elections (Lok Sabha) will be conducted, so I request to complete all works as early as possible: Bihar CM Nitish… pic.twitter.com/imx8tbAR9i

— ANI (@ANI) June 14, 2023