क्या वोट न देने वालों के बैंक अकाउंट से कटेंगे 350 रुपए? जानें वायरल मैसेज का सच

नई दिल्ली. सोशल मीडिया के दौर में जहां हम सूचनओं से जागरूक होते हैं तो वहीं एक तरफ हम इसके ऐसी सूचनाओं के जाल में फस जाते हैं जिनकी कोई सत्यता या प्रमाणिकता नहीं होती. आज के दौर में लाइक्स के लिए लोग कोई भी अफवाह बिना कुछ सोचे-समझे शेयर कर देते हैं, जिसे लोग सच भी मानने लगते हैं. वायरल खबरों का लोग आये दिन शिकार हो रहें हैं, एक ऐसी ही फेक न्यूज सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसे लोग सच मान बैठे, दरअसल, एक अखबार की कटिंग को शेयर किया गया है जिसमें लिखा है कि जो व्यक्ति लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं करेगा उसके अकाउंट से 350 रुपए काट लिए जाएंगे. यह खबर आग की तरह तेजी से फैलने लगी, फिर बाद में इस दावे को गलत साबित किया गया.

सोशल मीडिया पर एक अखबार की कटिंग तेजी से वायरल हुई है, जिसमें लिखा है कि ‘नहीं दिया वोट तो बैंक अकाउंट से कटेंगे 350 रुपये- आयोग’, इसके बाद लिखा है कि चुनाव आयोग ने कोर्ट से पहले ही ले ली मंजूरी. खबर में यह भी लिखा है कि अकाउंट नहीं है तो मोबाइल रीचार्ज से कटेगा पैसा.

PIB फैक्ट चेक ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस फेक न्यूज की पड़ताल कर खबर के दावों को झूठा बताया है. PIB ने बताया कि यह दावा फर्जी है, चुनाव आयोग द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है. अंत में अपील की कि ऐसी भ्रामक खबरों को शेयर न करें इसके बाद चुनाव आयोग ने भी ट्वीट कर लोगों को सावधान किया है और इसे फर्जी बताया है. चुनाव आयोग के स्पोकपर्सन के ट्विटर हैंडल से कहा गया कि ‘हमारे संज्ञान में आया है कि निम्नलिखित फर्जी खबरें कुछ व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया पर फिर से शेयर की जा रही हैं जो वर्ष 2019 में भी शेयर हुई थी.

