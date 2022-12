'क्या बंगालियों के लिए मछली पकाएंगे?' गुजरात चुनाव में महंगाई को लेकर क्या कह गए परेश रावल

नई दिल्ली. गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान गुरुवार को संपन्न हो चुका है. इसके लिए चुनाव प्रचार में सत्ताधारी दल भाजपा समेत तमाम पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी थी. इसी दौरान अभिनेता और पूर्व भाजपा सांसद परेश रावल ने महंगाई पर ऐसा बयान दिया है कि वह अब वायरल हो रहा है. वलसाड में अपने भाषण में उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया कि सोशल मीडिया पर लोग उन पर बंगालियों से घृणा करने का आरोप लगा रहे हैं.

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार परेश रावल ने मंगलवार को दिए अपने भाषण में कहा कि गैस सिलेंडर महंगे हो गए हैं लेकिन उसकी कीमत नीचे आ जाएगी. लेकिन अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी आपके आसपास दिल्ली की तरह रहने लगे तो क्या होगा? गैस सिलेंडर का आप क्या करेंगे? बंगालियों के लिए मछली पकाएंगे? उनके इस बयान को देश गुजरात ने रिपोर्ट किया था.

Actor/BJP politician Paresh Rawal in Gujarat: “Price of Gas cylinders will come down, inflation will fluctuate up-down, but what will you do when Bangladeshis and Rohingyas start living next to you?”

He knows what will get BJP the votes in Gujarat.pic.twitter.com/6BEuwmTUdf

— Saif 🇵🇹 (@isaifpatel) November 30, 2022