Tamilnadu Helicopter Crash: विंग कमांडर पृथ्वी चौहान की बेटी बनना चाहती है पायलट, 7 साल के बेटे का वीडियो देख आंखों में आए आंसू

नई दिल्ली. भारतीय वायु सेना के विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान (Wing Commander Prithvi Singh Chauhan) का शनिवार को आगरा के ताजगंज श्मशान घाट में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. चौहान की बीते 8 दिसंबर को तमिलनाडु में हुई एमआई7वी5 हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी. इस हादसे में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष बिपिन रावत (CDS Bipin Rawat) सहित 12 अन्य लोगों की भी मौत हो गई थी. चौहान के बेटे अविराज (7) और बेटी आराध्या (12) ने परिवार के सदस्यों, भारतीय वायु सेना, आगरा प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों की मौजूदगी में चिता को मुखाग्नि दी.

विंग कमांडर चौहान की बेटी आराध्या ने कहा कि वह अपने पिता के नक्शे कदम पर चलना चाहती है और वह भी भारतीय वायु सेना में पायलट बनना चाहती है. सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली आराध्या ने कहा कि वह अपने पिता का अनुकरण करना चाहती है क्योंकि वह उसके नायक थे. विंग कमांडर की बेटी ने कहा, “मेरे पिता मुझे पढ़ाई पर ध्यान लगाने और अंकों के पीछे न भागने की सलाह देते थे. उनका मानना था कि अगर मैं पढ़ाई पर ध्यान लगाती हूं तो अंक अपने आप आ जाएंगे.”

भारतीय वायु सेना के कर्मी चौहान के पार्थिव शरीर को सेना के वाहन में श्मशान घाट लाए और यहां गारद सलामी दी गई, जिसके बाद आखिरी रस्म पूरी की गई. इस बीच, सात साल के बच्चे के अपने पिता की टोपी लेने और उसे अंतिम संस्कार के दौरान पहनने के वीडियो ने लोगों की आंखों में आंसू ला दिए हैं.

Son of Wing Commander Prithvi Singh Chauhan wear his father’s Indian Air Force Cap during last rites in Agra.

