संसद का शीतकालीन सत्र 7 से 29 दिसंबर तक! पुरानी बिल्डिंग में ही आयोजित होने की संभावना

नई दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर तक चल सकता है. न्यूज एजेंसी एएनआई ने शीर्ष सूत्रों के हवाले से यह रिपोर्ट दी है. एएनआई के मुताबिक इस बार का विंटर सेशन पुराने संसद भवन में ही आयोजित होगा. तारीखों के बारे में अंतिम फैसला संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति करेगी. शीतकालीन सत्र आमतौर पर नवंबर के तीसरे सप्ताह में शुरु होता रहा है. सत्र के दौरान करीब 20 बैठकें होती हैं. हालांकि, 2017 और 2018 में भी विंटर सेशन का आयोजन दिसंबर में किया गया था.

करीब 1200 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से तैयार हो रहे नए संसद भवन का इस महीने के अंत या दिसंबर की शुरुआत में प्रतीकात्मक उद्घाटन किया जा सकता है. हाल ही में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नए संसद भवन के निर्माण कार्यों का जायजा ​लेने के बाद कहा था कि परियोजना पर काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है. फिनिशिंग टच दिया जा रहा है. सरकार को तय करना है कि इसका उद्घाटन कब किया जाए. इससे पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि नया संसद भवन नवंबर तक बनकर तैयार होगा और शीतकालीन सत्र इसी में होगा.

The Winter Session of Parliament is likely to be from 7th December to 29th December: Top sources pic.twitter.com/ZtSOcrklzo

— ANI (@ANI) November 11, 2022