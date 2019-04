Honble outgoing Sirji. Why are you wasting so much money on different channels and on the paid and choreographed crowd who chant your name at any given time - during, before & after your speeches on the signal of the conductors.

Your rhetorics/speeches lack content and depth

— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) April 2, 2019

these days and have gone to the extent of becoming highly repetitive and irritating.

Sirji, I still remain your well wisher despite your EVM misuse and in-spite of all your arrogance. My humble suggestion for you at this eleventh hour would be to become straight and go straight.

— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) April 2, 2019



Don’t hire or go for paid channels. Instead go for a real and genuine Press Conference with people like Raveesh Kumar, Prasun Vajpayee etc. who can’t be bought can question you in the larger interest of the nation.

Go for the Press who are not sycophants & can’t be silenced

— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) April 2, 2019

कांग्रेस में शामिल होने से पहले बीजेपी के बागी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर हमला बोला है. शत्रुघ्न सिन्हा ने बैक टू बैक तीन ट्वीट करके पीएम को कई सलाह दे डाली. उन्‍होंने पहला ट्वीट किया, 'माननीय आउटगोइंग सरजी, अपने भाषणों पर वाहवाही लूटने के लिए विभिन्‍न चैनलों और प्रायोजित जनता पर पैसे खर्च करना बंद करिए. आपके भाषणों में हमेशा तथ्‍यों और गंभीरता की कमी होती है.'सिन्‍हा ने दूसरा ट्वीट किया, 'इन दिनों आपने लोगों को हद से ज्‍यादा चिड़चिड़ा बना दिया है. सरजी, मैं ईवीएम गड़बड़ी और घमंड के बावजूद अभी भी आपका हितैशी हूं. इस मौके पर आपको मैं सलाह देता हूं कि आप सीधे हो जाएं और सीधे ही चलें.'कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार दोपहर को नई दिल्‍ली में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया था. उसके बाद शत्रुघ्‍न सिन्‍हा ने लगातार तीन ट्वीट करके पीएम मोदी पर निशाना साधा. सिन्‍हा आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार से पटना साहिब निर्वाचन क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं.करीब तीन दशक से बीजेपी से जुड़े रहे दिग्गज नेता और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा 6 अप्रैल को कांग्रेस में शामिल होंगे. बिहार के कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने सोमवार को बताया कि शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में शामिल होंगे. वह पार्टी में बतौर स्टार नेता और स्टार प्रचारक काम करेंगे.ये भी पढ़ें-