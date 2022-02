प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं- उत्तर प्रदेश के आम गरीब परिवार अब ‘लखपति’ हो रहे हैं, ऐसा कहने का आधार क्या है, जानिए

नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव (UP Assembly Elections) को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने बीते सप्ताह दो कार्यक्रमों के जरिए राज्य के मतदाताओं तक संदेश पहुंचाया. इनमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश (UP) के आम गरीब परिवार अब ‘लखपति’ हो रहे हैं. क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yajana) के तहत पक्के घर मिल रहे हैं. प्रधानमंत्री के इस संदेश की अपनी अहमियत है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं का दावा है कि इस बार के उत्तर प्रदेश चुनाव (UP Election) में पीएमएवाय (PMAY) की बड़ी भूमिका होने वाली है. यह भाजपा (BJP) की जीत में वैसा ही योगदान दे सकती है, जैसा 2017 में केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना (Ujjawala Yojana) ने दिया था. इसके तहत गरीब परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिए जाते हैं.

प्रधानमंत्री ऐसा कह रहे हैं तो उसका आधार है

भाजपा (BJP) के नेता इस तरह का दावा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) उत्तर प्रदेश (UP) के लोगों को ‘लखपति’ बता रहे हैं, तो इसका आधार है. दरअसल, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) ने बड़ी तेजी से पीएमएवाय (PMAY) के तहत उसे मिला लक्ष्य पूरा किया है. उसे राज्य में 26 लाख मकान बनवाकर गरीब परिवारों को देने का लक्ष्य मिला था. इनमें से वह 24.3 लाख मकान बनवा चुकी है. यानी 93% के करीब. इस प्रदर्शन के साथ उत्तर प्रदेश (UP) अभी पीएमएवाय (PMAY) के मामले में देश के अन्य राज्यों की तुलना में शीर्ष पर है. पश्चिम बंगाल ने हालांकि 31 लाख मकान इस योजना के तहत बनवाए हैं. लेकिन चूंकि उसके सामने 38 लाख मकान बनवाने का लक्ष्य है. इसलिए लक्ष्य की तुलना में उसका योगदान 82% के आसपास ही बैठता है. इससे वह दूसरे नंबर पर है.

उत्तर प्रदेश ने बीते 5 सालों में तेजी से काम किया

आंकड़े ही बताते हैँ कि उत्तर प्रदेश में पीएमएवाय (PMAY) के मामले में बीते 5 साल में अधिक तेजी से काम हुआ. यानी योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath Government) की सरकार आने के बाद. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने ही बीते दिनों बताया था कि उनकी सरकार ने पूर्व समाजवादी सरकार (SP Govt) को पीएमएवाय (PMAY) के तहत करीब 18,000 करोड़ रुपए दिए. लेकिन सपा सरकार ने इस पैसे का इस्तेमाल ही नहीं किया. हालांकि इसमें दूसरा पहलू ये है कि सपा सरकार उस समय उत्तर प्रदेश में लोहिया ग्रामीण आवास योजना चला रही थी. इसलिए पूरा ध्यान उसका उसी पर था.

पीएमएवाय में लाभार्थी को मिलते हैं 1.3 लाख रुपए

पीएमएवाय (PMAY) के तहत हर लाभार्थी परिवार को मकान बनवाने के लिए 1.2 से 1.3 लाख रुपए तक वित्तीय मदद दी जाती है. केंद्र और राज्य मिलकर यह पैसा देते हैं. यह रकम आधार से जुड़ी भुगतान व्यवस्था के जरिए सीधे लाभार्थी के खाते में किश्तों में भेजी जाती है. जैसे-जैसे मकान का निर्माण आगे बढ़ता है, उसके अलग-अलग स्तरों के काम की तस्वीरें लाभार्थी के साथ ली जाती हैं. इस तरह पुष्टि होने के बाद अगले स्तर के काम के लिए किश्त मिलती है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) अब तक उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों के खाते में 31,000 करोड़ रुपए भेज चुकी है.

हालांकि भाजपा नेताओं के दावों में दम कितना है, ये 10 मार्च को चुनाव नतीजों में ही दिखेगा.

