शादी नहीं ये लड़की मना रही है तलाक की एनिवर्सरी, ट्विटर पर शेयर की तस्वीर, कहा- बहुत खुश हूं!

यूं तो हमारा समाज लगातार तरक्की कर रहा है लेकिन फिर भी अभी लोगों के शादी करने, अविवाहित रहने या फिर तलाक लेने जैसी पसंद को भी स्वीकार करना लोगों के लिए काफी मुश्किल होता है. बढ़ती उम्र के साथ शादी का दबाव, शादी सफल न होने पर तलाक ले लेना अभी भी लोगों को सीधे तौर पर हजम नहीं होता है. ऐसे माहौल में भी अगर कोई अपने तलाक को सेलिब्रेट करे तो आपको कैसा लगेगा. शास्वती शिवा नाम की एक महिला ने अपने तलाक के चार साल होने का जश्न सोशल मीडिया पर मनाया.

पेशे से कॉपीराइटर शिवा ने इस मौके पर कॉफी पीते हुए अपनी एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर की. जिसके साथ उन्होंने लिखा, “4 साल की आज़ादी, और इसे एक दिन के लिए भी हल्के में नहीं लिया.। आज डिवोर्स-वरर्सी मना रही हूं। मुझे खुशी है !!! ”

4 years of freedom, and not taking it for granted for a single day. Celebrating a divorce-versary today.

Happy happies to me!!! pic.twitter.com/fxcp5MFScb

