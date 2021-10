नई दिल्‍ली. माइक्रो ब्‍लॉगिंग साइट ट्विटर (Twitter) पर साझा की गई पोस्‍ट को कुछ ही समय में 2.70 लाख लाइक्‍स और 16,000 रीट्वीट मिल जाएं तो … क्‍या होगा? एक महिला ने ट्विटर पर अपने परदादा के 100वें जन्‍मदिन पर जो पोस्‍ट की, वह अब वायरल हो चुकी है और दुनिया भर में इस पर चर्चा हो रही है. दरअसल मामला ट्विटर हैंडल @maiyasaidwhat की पोस्‍ट का है. इससे शनिवार को एक पोस्‍ट किया गया था कि ‘ आप मेरे परदादा आज 100 साल के हैं और अब भी कमाल के दिखते हैं’.

इस पोस्‍ट ने दुनिया भर में अपना असर दिखाया. इसे पढ़ने के बाद लाखों लोगों ने पसंद किया और लोगों ने अपने दादा-दादी की तस्‍वीरें साझा करते हुए शुभकामनाएं और बधाई दी है. एक यूजन चैटी कैथी ने अपनी मां की तस्‍वीर शेयर करते हुए कहा कि ‘कितना शानदार है! उन्‍हें जन्‍मदिन मुबारक हो और भगवान आप दोनों को आशीर्वाद दें. मेरी मां की उम्र 94 साल है और मुझे खुशी है कि वह अभी भी अपने ज्ञान और हमारे परिवार के इतिहास को साझा कर रही हैं. आप धन्‍य हैं कि आपके परदादा ने आपके साथ चीजों को साझा किया है.’

y’all my great grandpa is 100 today and still looks amazing 💫 pic.twitter.com/7XpT8zddJV

ये भी पढ़ें : हानिकारक: पश्चिम बंगाल में 7 नवंबर से 1 साल के लिए पान मसाला-गुटखा बैन

ये भी पढ़ें : मछुआरे के जाल में फंसी ये अनोखी मछली, चुटकियों में बना लाखों का मालिक

इसी तरह एक यूजर ने कहा है कि मेरी परदादी 103 साल की हैं, उनका इस धरती पर होना वाकई एक आशीर्वाद है. तो एक अन्‍य यूजर ने यूजर के परदादा को उनकी 96 साल की मां की तरफ से शुभकामनाएं भेजीं हैं. इसी तरह एक यूजर ने कहा कि मेरी परदादी भी अभी-अभी 100 साल की हुई हैं.

My great grandma is 103 it is truly a blessing to have them on this earth pic.twitter.com/RlmyDUCbfl

— Ire🌸 (@ireanetania) October 24, 2021