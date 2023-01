पुजारी ने मंदिर से घसीटकर महिला को निकाला बाहर, भगवान को पति मानकर करना चाहती थी ये काम, देखें वायरल वीडियो

कर्नाटक. सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो बेंगलुरु के अमृता हल्ली का है, जिसमें एक मंदिर से महिला को पुजारी द्वारा घसीट कर बाहर निकला जा रहा है और उसे बार-बार थप्पड़ मारा जा रहा था. वैसे तो घटना 21 दिसंबर की है, लेकिन सामने अब आई है. दरअसल, महिला को बाहर इसलिए निकाला गया क्योंकि वह भगवान वेंकटेश्वर की पत्नी होने का दावा कर रही थी और उनकी मूर्ति के बगल में बैठना चाहती थी.

यह पूरी घटना लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर की है. वायरल वीडियो 44 सेकेंड का है, जिसमें देखा जा सकता है कि जब महिला मूर्ति के बगल में बैठने की जिद्द करती है तो मंदिर का एक पुजारी उसके बालों को पकड़ कर उसे मंदिर से बाहर घसीटते हुए ले जा रहा है, साथ ही उसे लात और थप्पड़ भी मार रहा है. महिला जब बार-बार उठ कर मंदिर में दोबारा घुसने का प्रयास करती तो पुजारी उसे थप्पड़ मारकर गिरा देता, इसके बाद एक व्यक्ति डंडा लेकर आता है, तब जाकर महिला भाग जाती है.

#Bengaluru shocking video of a temple staff member, thrashing a woman and then dragging her out of the temple. case registered against the accused. preliminary investigation suggest that lady was claiming that she is wife of Lord Venkateshwara and wanted to sit next to the idol. pic.twitter.com/0HdikegCsT

— T Raghavan (@NewsRaghav) January 6, 2023