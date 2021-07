VIDEO: एम्स में ब्रेन ट्यूमर सर्जरी के दौरान महिला करती रही हनुमान चालीसा का पाठ

नई दिल्ली. एक असामान्य घटना में 24 वर्षीय एक महिला ने दिल्ली के एम्स में एक जटिल मस्तिष्क ऑपरेशन के दौरान हनुमान चालीसा के सभी 40 छंदों का पाठ किया. ब्रेन ट्यूमर को हटाने के पूरे तीन घंटे के ऑपरेशन के दौरान मरीज को जगाए रखा गया और उसने अपने विश्वास का सहारा लिया, जबकि डॉक्टरों ने उसका अस्पताल के न्यूरोसर्जरी विभाग में ऑपरेशन किया. यह घटना 23 जुलाई की है.

एएनआई से बात करते हुए डॉक्टर दीपक गुप्ता ने कहा कि महिला को स्कैल्प ब्लॉक (Scalp Block) और दर्द निवारक दवाओं के लिए लोकल एनेस्थीसिया के इंजेक्शन दिए गए थे. ऑपरेशन रूम के अंदर युवती का वीडियो ट्विटर पर एक पत्रकार द्वारा साझा किया गया था, जिसमें लिखा था, '#एम्स में, एक महिला मरीज #हनुमान चालीसा के 40 छंदों का पाठ करती है, जबकि डॉ. दीपक गुप्ता और उनकी न्यूरो एनेस्थेटिक टीम ब्रेन ट्यूमर सर्जरी करती है. #दिल्ली (एसआईसी).

