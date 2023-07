Amzon से ऑर्डर की थी 50 हजार की एप्पल वॉच, पैकेट खोलते ही महिला के उड़ गए होश

woman got Amazon Online Purchase Scam: एक अन्य घटना में ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने के दौरान ग्राहकों को होने वाली परेशानियां उजागर हुई है. एक ट्विटर यूजर ने Amzon से आर्डर किए एप्पल घडी के बदले ‘फिट लाइफ’ मिले जाने पर अपना गुस्सा जाहिर किया है. सनाया नाम की एक महिला ने अमेज़ॉन पर एप्पल घडी की 8 सीरीज की घडी आर्डर किया था. ऑर्डर मिलने पर उत्साहित उसने जब पैकेट खुला तो उसकी उत्साह हतोत्साह में बदल गई क्यूंकि उसे बिल्कुल दूसरा प्रोडक्ट मिला था.

सनाया ने 8 जुलाई को Amzon पर 50,900 रुपये की कीमत वाली घड़ी का ऑर्डर दिया था. 9 जुलाई को जब आर्डर डिलीवर हुआ तो महिला के होश ही उड़ गए क्यूंकि उसको एक नकली ‘फिटलाइफ (FitLife)’ घड़ी भेजी गई थी. ऑर्डर की डिलीवर में नकली सामान मिलने की शिकायत और समाधान के लिए उसने हेल्पलाइन पर संपर्क किया लेकिन उसको वहां निराशा ही हाथ लगी. जैसे मानों उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहा हो. हर थक कर सनाया ने ट्विटर का सहारा लिया और वहां उसने अपनी निराशा व्यक्त की. उसने अपने पोस्ट में ऑनलाइन आर्डर और ऑर्डर के बाद मिले प्रोडक्ट दोनों की तस्वीरें पोस्ट की.

NEVER ORDER FROM AMAZON!!! I ordered an @Apple watch series 8 from @amazon on 8th July. However, on 9th I received a fake ‘FitLife’ watch. Despite several calls, @AmazonHelp refuses to budge. Refer to the pictures for more details. Get this resolved ASAP.@AppleSupport pic.twitter.com/2h9FtMh3N2

— Sanaya (@Sarcaswari) July 11, 2023