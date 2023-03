केरल में पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसा, 50 मीटर ऊंचे पोल में फंसी टूरिस्ट, 2 घंटे हवा में लटकी रही, देखें VIDEO

तिरुवनंतपुरम. केरल (Kerala) के वर्कला समुद्र तट (Varkala beach) पर एक चौंकाने वाला हादसा हुआ. मंगलवार दोपहर को तमिलनाडु की एक टूरिस्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स (Adventure Sports) के दौरान एक डरावने एक्सीडेंट का शिकार हो गई. दरअसल, टूरिस्ट और उनका पैराग्लाइडिंग (Kerala Paragliding Accident) प्रशिक्षक 50 मीटर से अधिक ऊंचे एक पोल पर फंस गए और करीब दो घंटे तक लटके रहने के बाद उन्हें बचाया जा सका.

पुलिस ने बताया कि अग्निशमन विभाग के पास उन्हें बचाने के लिए उतनी ऊंची सीढ़ी ही नहीं थी. ऐसे में दोनों को बचाने के लिए खंभे को नीचे झुकाने की योजना बनाई गई और एहतियाती उपाय के रूप में खंभे के नीचे गद्दे और जाल बिछाए गए.

#WATCH | Kerala: A man and woman met with an accident while paragliding when they got stuck on a high mast light pole in Varkala in rural Thiruvananthapuram. Both the tourists were rescued & were shifted to the hospital. pic.twitter.com/nQVH5yZuMz

— ANI (@ANI) March 7, 2023