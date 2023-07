नई दिल्‍ली. विदेशों से आमतौर पर अवैध तरीके से गोल्‍ड व अन्‍य कीमती सामान लाने की घटनाएं तो हम अक्‍सर सुनते ही रहते हैं. बड़े-बड़े सितरे एयरपोर्ट पर ऐसा करते हुए कस्‍टम विभाग के शिकंजे में आ चुके हैं. क्‍या कभी विदेशों से टमाटर की स्‍मगलिंग की घटना के बारे में सुना है. जी हां, इन दिनों भारत में कुछ ऐसा ही हो रहा है. एक महिला द्वारा दुबई से 10 किलो टमाटर लेकर भारत आने की घटना सामने आई है. भारत में टमाटर के दाम इन दिनों आसमान छू रहे हैं. देश में कुछ हिस्‍से ऐसे भी हैं जहां टमाटर के दाम 250 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं. यही वजह है कि लोग विदेश से लौटते वक्‍त टमाटर लोने से भी नहीं चूक रहे.

सोशल मीडिया पर एक ट्वीट काफी वायरल हो रहा है, जिसमें छुट्टियों के लिए भारत आ रही महिला ने अपनी मां से पूछा कि वह दुबई से क्या चाहती है. जवाब मिला टमाटर. बेटी ने मां की यह ख्‍वाहिश पूरी भी कर दी. रेव्‍स नाम से बने ट्विटर अकाउंट से एक महिला ने लिखा, ‘मेरी बहन अपने बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों के लिए दुबई से भारत आ रही है और उसने मेरी माँ से पूछा कि क्या उसे दुबई से कुछ चाहिए और मेरी माँ ने कहा कि 10 किलो टमाटर लाओ. अब उसने 10 किलो टमाटर सूटकेस में पैक करके भेज दिए हैं.’

यह भी पढ़ें:- Chandrayaan-3: जहां न पहुंच सके अमेरिका, रूस और चीन, वहां चंद्रयान लैंड करके ISRO रचेगा इतिहास

My sister is coming to India from Dubai for her children’s summer holidays and she asked my mum if she wanted anything from Dubai and my mother said bring 10 kilos of tomatoes. 😑😑 And so now she has packed 10kg tomatoes in a suitcase and sent it.

I mean…….

— Revs 🙂 (@Full_Meals) July 18, 2023