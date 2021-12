...तो लड़कियां आवारा हो जाएंगी, बयान पर भड़के नकवी; ऐसी सोच वालों को मोदी के मंत्री ने दिया करारा जवाब, देखें VIDEO

नई दिल्ली. केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शनिवार को कहा कि महिलाओं की स्वतंत्रता, सम्मान, सशक्तिकरण एवं संवैधानिक समानता पर ‘तालिबानी सोच और सनक’ हिंदुस्तान में नहीं चलेगी. उन्होंने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा आयोजित ‘अल्पसंख्यक दिवस’ कार्यक्रम में यह टिप्पणी उस वक्त की है जब हाल ही में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल करने के सरकार के फैसले का समाजवादी के सांसदों शफुर्करहमान बर्क एवं एसटी हसन तथा कुछ अन्य लोगों ने विरोध किया है.

नकवी ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि कभी तीन तलाक की कुप्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने का विरोध, कभी मुस्लिम महिलाओं को ‘मेहरम’ (नजदीकी पुरुष रिश्तेदार) के साथ ही हज यात्रा की बाध्यता खत्म करने पर सवाल और अब लड़कियों की शादी की उम्र के मामले में संवैधानिक समानता पर बवाल करने वाले लोग संविधान की मूल भावना के ‘पेशेवर विरोधी’ हैं. उन्होंने जोर देकर कहा, “महिलाओं की स्वतंत्रता, सम्मान, सशक्तिकरण एवं संवैधानिक समानता पर तालिबानी सोच और सनक हिंदुस्तान में नहीं चलेगी.”

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “… कुछ बयान मुझे चौंकाते हैं. वे कहते हैं कि 21 साल की उम्र में शादी करने पर लड़कियां आवारा हो जाएंगी. वे आवारा क्यों बनेंगी? क्या आपको उन पर भरोसा नहीं है? ऐसी मानसिकता सिर्फ ‘तालिबानी’ हो सकती है, ‘हिंदुस्तानी’ नहीं…”

