तीन महीने से इतने मेंटल टॉर्चर में हैं...कहते हुए रो पड़ीं महिला पहलवान विनेश फोगाट, बोलीं-हमारा गेम, लाइफ-परिवार सब दांव पर

Women Wrestlers Protest: भारतीय कुश्‍ती महासंघ (WFI) के अध्‍यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर एक बार फिर पहलवान धरने पर बैठ गए. दिल्‍ली पुलिस को लिखित में दी गई शिकायत के बावजूद भी 48 घंटे तक FIR दर्ज न होने से खफा पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट सहित बड़े कुश्ती पहलवान जंतर-मंतर पहुंचे. जहां मीडिया से मुखातिब होते हुए महिला पहलवान खिलाड़ी विनेश फोगाट और साक्षी मलिक रो पड़ीं.

इस दौरान धरने पर बैठीं विश्व चैंपियनशिप की पदक विजेता विनेश ने कहा, ‘देश के खिलाड़ी बोल रहे हैं कि हमारा उत्‍पीड़न हुआ है, इस मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्‍योंकि हमारी लाइफ, हमारा गेम, हमारा परिवार सब कुछ दांव पर लगाकर हम यहां पर आए हैं.’

‘तीन महीने से हम इतने मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें इंसाफ मिले. ये महिला खिलाड़‍ियों के सम्‍मान की बात है. हमारी लड़कियां इंटरनेशनल लेवल पर ओलंपिक में मेडल्‍स लाती हैं, अगर इस देश में हम ही सुरक्षित नहीं हैं तो बाकी लड़कियों के भविष्‍य के बारे में हम क्‍या सोच सकते हैं.’

#WATCH | “We have been going through mental torture, it’s about the respect of women athletes…We aren’t receiving any response from Sports Ministry, it’s been 3 months”: Wrestlers protest against then WFI chief and BJP strongman Brijbhushan Singh pic.twitter.com/44qfs8APbs

