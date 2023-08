शरद पवार का फिर U-टर्न! पहले अजित को बताया पार्टी नेता, फिर बोले- कभी माफ नहीं करेंगे

सतारा/ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में सुप्रिया सुले के उस बयान पर राजनीति तेज हो गई है जिसमें उन्होंने कहा था, ‘अजित पवार हमारे नेता है..’ सुप्रिया के इस बयान के बाद एनसीपी के भीतर खासी चर्चा तो थी ही महाराष्ट्र के राजनीतिक दल भी हैरान थे. अब इसी पर शरद पवार ने सफाई दी है. शरद पवार ने कहा कि सुप्रिया और अजित भाई बहन की तरह हैं और इसके पीछे राजनीतिक अर्थ तलाशने की जरूरत नहीं है. ये बयान छापना मीडिया की गलती है. हम अजित पवार को कभी माफ नहीं करेंगे.

सुप्रिया के बयान के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार कहते हैं, ‘मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अजित पवार हमारे नेता हैं. या सुप्रिया सुले ने ऐसा कहा था. वे भाई-बहन की तरह हैं और इसके पीछे राजनीतिक अर्थ तलाशने की जरूरत नहीं है. मैंने यह नहीं कहा कि अजित पवार हमारे नेता हैं. यह आपकी (मीडिया की) गलती है. सुप्रिया ने यही कहा था और यह समाचार पत्रों में भी छपा था. उन्होंने जिस तरह का रुख अपनाया है, उसे देखते हुए वह हमारे नेता नहीं हैं.’

Satara, Maharashtra | On Supriya Sule’s statement, “Ajit Pawar is our leader,” NCP chief Sharad Pawar says, “I am not saying that Ajit Pawar is our leader. Supriya Sule had said that. They are like siblings and there is no need to look for a political meaning behind this. I did… pic.twitter.com/2RM0MKO7kW

