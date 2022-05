कोरोना से मौतों पर WHO के आंकड़ों पर भारत ने जताई कड़ी आपत्ति, मॉडल और डेटा कलेक्शन पर उठाए सवाल

लंदन: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का अनुमान है कि पिछले दो वर्षों में लगभग 1.5 करोड़ लोगों (Global Covid Death Toll ) ने या तो कोरोना वायरस से या स्वास्थ्य प्रणालियों पर पड़े इसके प्रभाव के कारण जान गंवाई. यह देशों द्वारा मुहैया कराए गए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 60 लाख मौत के दोगुने से अधिक है. ज्यादातर मौतें दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और अमेरिका में हुईं. इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में कोरोना से 47 लाखें मौतें हुई हैं. हालांकि WHO के इन आंकड़ों पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है.

WHO के प्रमुख टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयियस (Tedros Adhanom Ghebreyesus) ने इस आंकड़े को ‘‘गंभीर’’ बताते हुए कहा कि इससे देशों को भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए अपनी क्षमताओं में अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित होना चाहिए.

भारत ने डेटा कार्यप्रणाली पर उठाया सवाल

विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों को लेकर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है. सरकार की तरफ से कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की चिंताओं को पर्याप्त रूस से संबोधित किए बिना ही अतिरिक्त मृत्यु दर अनुमान जारी किया है. भारत ने कहा कि इन आंकड़ों को जारी करने के लिए जिन मॉडलों की वैधता और जिस डेटा कार्यप्रणाली का उपयोग किया गया है वह संदिग्ध है.

Excess #COVID Mortality Estimates by @WHO: A rejoinder#India strongly objects to use of mathematical models for projecting excess mortality estimates in view of availability of authentic datahttps://t.co/u51mfvzH6t pic.twitter.com/OHP6e32W6y

— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) May 5, 2022