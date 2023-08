दुनिया ने माना भारत के हेल्थकेयर सिस्टम का लोहा, G20 डेलीगेट्स ने की आयुष्मान भारत की तारीफ

नई दिल्ली. बीते सालों में भारत के हेल्थकेयर सिस्टम में आए बदलाव को पूरी दुनिया ने देखा है. ़17 से 19 अगस्त को हुए G20 हेल्थ मिनिस्टर समिट में आए डेलीगेट्स ने भारत की जमकर तारीफ की है. मनसुख मंडाविया ने एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें अमेरिका समेत WHO के शीर्ष नेताओं ने कहा कि भारत ने पीएम मोदी की लीडरशिप में हेल्थ सिस्टम में काम किया है और पूरी दुनिया को इससे जानना चाहिए और इसका अनुसरण करना चाहिए.

Today the world wants to know more and more about India’s healthcare system and emulate it.

The leaders & delegates of #G20 applaud PM @NarendraModi Ji’s leadership & India’s G20 Presidency health priorities.#G20India pic.twitter.com/hamuYvTx3L

